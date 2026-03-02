Титульный спонсор приносит «Ред Булл» 110 млн долларов в год, «Феррари» и «Макларен» в топ-3 по сделкам (RN365)

«Ред Булл» возглавил рейтинг по доходам от титульного партнера.

Издание RacingNews365 составило список самых выгодных сделок с титульными спонсорами в «Формуле-1» в 2026 году.

Как утверждают источники портала, «Ред Булл » получает 110 миллионов долларов в год по новому соглашению с Oracle. Сделка с HP приносит «Феррари» 100 миллионов, «Макларен» и «Мерседес» зарабатывают благодаря своим партнерам 90 и 80 миллионов, соответственно.

Самые крупные сделки с титульными спонсорами в «Ф-1» в 2026 году (RacingNews365)

1. «Ред Булл» (Oracle) – 110 миллионов долларов в год

2. «Феррари» (HP) – 100

3. «Макларен » (Mastercard) – 90

4. «Мерседес » (Petronas) – 80

5-6. «Ауди » (Revolut) – 75

5-6. «Астон Мартин » (Aramco) – 75

