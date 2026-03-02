Титульный спонсор приносит «Ред Булл» 110 млн долларов в год, «Феррари» и «Макларен» в топ-3 по сделкам (RN365)
Издание RacingNews365 составило список самых выгодных сделок с титульными спонсорами в «Формуле-1» в 2026 году.
Как утверждают источники портала, «Ред Булл» получает 110 миллионов долларов в год по новому соглашению с Oracle. Сделка с HP приносит «Феррари» 100 миллионов, «Макларен» и «Мерседес» зарабатывают благодаря своим партнерам 90 и 80 миллионов, соответственно.
Самые крупные сделки с титульными спонсорами в «Ф-1» в 2026 году (RacingNews365)
1. «Ред Булл» (Oracle) – 110 миллионов долларов в год
2. «Феррари» (HP) – 100
3. «Макларен» (Mastercard) – 90
4. «Мерседес» (Petronas) – 80
5-6. «Ауди» (Revolut) – 75
5-6. «Астон Мартин» (Aramco) – 75
Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?
Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу
Ньюи впал в маразм и спроектировал нежизнеспособный болид-франкенштейн.
По заводам АРАМКО херачат иранские ракеты.
Я так понимаю им ещё и пилота второго искать, ибо после всех этих новостей Алонсо уже отъехал на ПМЖ в дурдом.