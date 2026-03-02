Мик Шумахер об аварии на 1-м круге дебютной гонки в «Индикаре»: «Когда стартуешь из хвоста, неизбежны рискованные ситуации»

Шумахер прокомментировал дебют в «Индикаре», продлившийся менее круга.

Гонщик «Рэйхол-Леттерман » Мик Шумахер рассказал, как стал участником аварии вместе с Сантино Ферруччи из «Эй-Джей Фойт» и Стингом Рэем Роббом из «Хункос-Холлинджер».

Немецкий пилот сошел на первом круге Гран-при Сент-Питерсберга – дебютной гонки в «Индикаре» – после старта с 21-й позиции.

«Я видел, что Сантино заблокировал колеса, но не знал, что кто-то еще заблокировал тормоза на внутренней траектории. Похоже, Стинг Рэй заехал слишком широко в поворот. Это вызвало все последующие события.

Я видел, что передо мной все пилотируют хаотично, и подумал: «Ладно, надо выбрать лучшую траекторию – в данном случае внешнюю». Мы нормально проехали второй и третий повороты, но потом, вероятно, какой-то инцидент был лишь вопросом времени.

Не удалось проехать даже один круг – очень не повезло. Эта гонка была очень нужна, чтобы полностью освоиться и подойти к следующему этапу без каких-либо сомнений. Но что ж, впереди еще 17 гонок, это только начало. Я с нетерпением жду оставшуюся часть сезона.

Мы с командой посмотрим, что можно было сделать лучше. Квалификация – отдельная тема. Меня заблокировали, я потерял ход и в итоге не смог подняться выше.

Это гонки. Когда стартуешь из хвоста, неизбежны ситуации, в которых приходится заезжать в поворот втроем или вчетвером. Это само по себе риск. Самый главный вывод: надо квалифицироваться выше. Вот и все», – порассуждал Мик.

