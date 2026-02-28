Роб Смедли: «На тестах «Макларен» был немного позади топ-3, но не очень далеко»

Смедли оценил расстановку сил перед стартом сезона.

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли поделился мнением о расстановке сил команд в пелотоне перед стартом сезона-2026.

Смедли выделил трех лидеров, отметив, что прошлогодние чемпионы из «Макларена », возможно, пока чуть-чуть отстают от конкурентов.

«По результатам тестов в Бахрейне можно говорить о довольно четко образовавшейся группе лидеров. На старте сезона сильно должен выглядеть «Мерседес », определенно. «Ред Булл » тоже смотрится сильно – команда по скорости совсем рядом с «Мерседесом», а по гоночному темпу, может быть, у них даже есть небольшое преимущество.

В «Феррари» тоже отлично поработали, было здорово видеть на их болиде некоторые инновационные решения. Думаю, «Феррари » тоже будет совсем рядом.

В то же время «Макларен» на тестах, возможно, был все-таки немного позади первой тройки, но не очень далеко. Они тоже в борьбе. Как здорово видеть и интересную борьбу в середине пелотона. Посмотрим, что будет в Австралии, но команды из средней группы, возможно, смогут приблизиться к лидерам», – рассказал Смедли.

