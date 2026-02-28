Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»
Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер рассказал о том, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл был готов сделать Кристиана Хорнера акционером команды и предлагал тому руководящую должность.
Однако в итоге в «Астон Мартин» отказались от идеи приглашения Хорнера, а новым управляющим директором команды стал Эдриан Ньюи.
Хорнер же, собрав группу инвесторов, активно интересуется возможностью выкупить часть акций команды «Альпин».
«Как мне кажется, все могло сложиться, так, что Эдриан Ньюи подал сигнал Лоренсу Строллу о том, что способен сам справиться с руководством и что «Астон Мартин» не нужен Кристиан Хорнер.
И мы точно знаем, что Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность в команде, чтобы они работали бок о бок с Кристианом Хорнером.
Но сейчас Хорнер и его соратники уже сделали запрос в отношении «Альпин». И их интересует пакет акций [около 24%], который принадлежит Otro Capital, и который продается. К сентябрю условия выкупа акций могут измениться, так что Хорнеру и его людям нужно будет что-то сделать к тому моменту», – рассказал Слэйтер.
