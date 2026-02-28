Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»

В «Астон Мартин» передумали приглашать Хорнера – заявил Слэйтер.

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер рассказал о том, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл был готов сделать Кристиана Хорнера акционером команды и предлагал тому руководящую должность.

Однако в итоге в «Астон Мартин» отказались от идеи приглашения Хорнера, а новым управляющим директором команды стал Эдриан Ньюи .

Хорнер же, собрав группу инвесторов, активно интересуется возможностью выкупить часть акций команды «Альпин ».

«Как мне кажется, все могло сложиться, так, что Эдриан Ньюи подал сигнал Лоренсу Строллу о том, что способен сам справиться с руководством и что «Астон Мартин» не нужен Кристиан Хорнер.

И мы точно знаем, что Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность в команде, чтобы они работали бок о бок с Кристианом Хорнером.

Но сейчас Хорнер и его соратники уже сделали запрос в отношении «Альпин». И их интересует пакет акций [около 24%], который принадлежит Otro Capital, и который продается. К сентябрю условия выкупа акций могут измениться, так что Хорнеру и его людям нужно будет что-то сделать к тому моменту», – рассказал Слэйтер.

