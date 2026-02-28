  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»
2

Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»

В «Астон Мартин» передумали приглашать Хорнера – заявил Слэйтер.

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер рассказал о том, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл был готов сделать Кристиана Хорнера акционером команды и предлагал тому руководящую должность.

Однако в итоге в «Астон Мартин» отказались от идеи приглашения Хорнера, а новым управляющим директором команды стал Эдриан Ньюи.

Хорнер же, собрав группу инвесторов, активно интересуется возможностью выкупить часть акций команды «Альпин».

«Как мне кажется, все могло сложиться, так, что Эдриан Ньюи подал сигнал Лоренсу Строллу о том, что способен сам справиться с руководством и что «Астон Мартин» не нужен Кристиан Хорнер.

И мы точно знаем, что Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность в команде, чтобы они работали бок о бок с Кристианом Хорнером.

Но сейчас Хорнер и его соратники уже сделали запрос в отношении «Альпин». И их интересует пакет акций [около 24%], который принадлежит Otro Capital, и который продается. К сентябрю условия выкупа акций могут измениться, так что Хорнеру и его людям нужно будет что-то сделать к тому моменту», – рассказал Слэйтер.

«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Лоренс Стролл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoАльпин
logoКристиан Хорнер
Крэйг Слэйтер
logoЭдриан Ньюи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ежели это правда, должен был естественным образом возникнуть вопрос: Хорнер или Ньюи. Ответ понятен
Ньюи и показал какой он руководитель и как умеет объединять всех. Команда работает как часы. Как конструктор - гений. Ещё бы: прикрепил заднюю подвеску к держателю заднего крыла! Хорошо, если при наезде на высокий поребрик, задняя часть не отделится от машины и поедет отдельно как Герби 🤣
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. У этой машины есть часть моей ДНК»
22 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер был бы полезен в «Феррари». Но для него наилучший вариант – «Альпин»
43 минуты назад
Тото Вольфф о моторном скандале: «Президент ФИА поддерживал «Мерседес»
сегодня, 10:10
На Гран-при Австралии ожидаются ветреные условия
сегодня, 09:25
Льюис Хэмилтон: «После всего, через что «Феррари» прошла в прошлом году, команда способна справиться с любой ситуацией»
сегодня, 08:42
Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике»
вчера, 19:32
Главный моторист «Ред Булл»: «Я бы избавился от обязательной омологации конструкции двигателя»
вчера, 18:11
Шарль Леклер женился
вчера, 17:05Фото
Лоран Мекьес: «Мы считаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» сейчас немного быстрее «Ред Булл»
вчера, 16:33
Аяо Комацу: «Не думаю, что у «Ф-1» будут проблемы со стартами»
вчера, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Рекомендуем