  • Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» сейчас нет какой-то специфической проблемы, которая бы ограничивала возможности болида»
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» сейчас нет какой-то специфической проблемы, которая бы ограничивала возможности болида»

Лоусон оценил готовность «Рейсинг Буллз» к старту сезона.

Пилот «Рейсинг Буллз» рассказал о том, что в преддверии начала сезона на Гран-при Австралии в целом остался доволен скоростью болида на предсезонных тестах.

«Если говорить о проблемах, то я бы отметил разве что небольшую нестабильность поведения болида. Да и в целом в последний день тестов машина заработала лучше – и на торможениях, и на входе в повороты, так что все было не так уж плохо. Мы много чего опробовали, какие-то вещи не сработали, а какие-то решения оказались весьма удачными.

Так что я не думаю, что у «Рейсинг Буллз» сейчас есть какая-то специфическая проблема, которая бы ограничивала возможности болида. Нужно просто собрать все воедино и как можно лучше подготовиться к первому Гран-при сезона. В Мельбурне все будет совсем иначе в сравнении с тем, что было в Бахрейне», – рассказал Лоусон.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛиам Лоусон
logoРейсинг Буллз
тесты Формула-1
Гран-при Австралии
logoФормула-1
