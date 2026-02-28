Дэвид Крофт о проблемах «Астон Мартин»: «Ньюи не Гарри Поттер. Он не может взмахнуть волшебной палочкой и сразу создать лучшую машину»
Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о том, в каком положении команда «Астон Мартин» подходит к старту нового сезона.
Из-за проблем с болидом, а также двигателем «Хонды», на данный момент «Астон Мартин» в прессе считается безнадежным аутсайдером.
«В лице Эдриана Ньюи «Астон Мартин» удалось заполучить величайшего конструктора в истории гонок. Но Эдриан Нью – не Гарри Поттер. Он не может просто взмахнуть волшебной палочкой и в одно мгновение создать лучшую в пелотоне машину. К тому же он поздно пришел, поздно подключился к проекту.
Когда Ньюи приступил к работе, у «Астон Мартин» не работала ни аэродинамическая труба, ни новый симулятор. Да и «Хонда» в этот раз создала двигатель, который пока не соответствует требованиям.
Быстро все исправить не получится. «Астон Мартин» покинули тесты в Бахрейне в статусе самой медленной команды, с самым ненадежным болидом, и это явно не то положение, в котором должна находиться команда. Однако все изначально понимали, что они окажутся в положении догоняющих.
Например, в «Хонде» изначально вообще намеревались уходить из «Формулы-1», а потом внезапно решили остаться. Но к тому моменту, когда это решение было принято, их подразделение в «Ф-1» можно сказать рассыпалось по ветру – многие инженеры ушли работать в другие места.
Так что «Хонде» в каком-то смысле пришлось начинать все заново. И в их отставании нет ничего неожиданного. При этом в прошлом мы уже видели, что «Хонде» поначалу может не хватать скорости, но потом они начинают быстро прибавлять. Так что я не думаю, что для «Астон Мартин» все потеряно», – рассказал Крофт.
«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?
По словам Хауга, Honda — это бренд с историей преодоления трудностей. Японский гигант сталкивался с неудачами в прошлом, но всегда находил способ улучшить результаты и вернуться на высокий уровень.
«Honda не сдаётся. Это компания с огромной энергетикой — она может буквально „сдвинуть горы“. Поэтому я убеждён, что они не останутся долго позади».
Хауг считает, что, хотя Aston Martin и не будет претендовать на подиумы на старте сезона, к середине чемпионата команда обязательно покажет прогресс благодаря сотрудничеству с Honda и таланту Ньюи.
Осталось откалибровать трубу и доделать симулятор.
https://www.sports.ru/automoto/1117087538-boss-xondy-vatanabe-testy-poluchilis-neveroyatno-tyazhelymi-no-my-ne-s.html?comment_id=20576561%C2%A6news%C2%A61117087538
https://static0.cbrimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/slit-and-nux-do-the-v8-salute-to-immortan-joe-in-mad-max-fury-road.jpg