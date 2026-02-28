Дэвид Крофт о проблемах «Астон Мартин»: «Ньюи не Гарри Поттер. Он не может взмахнуть волшебной палочкой и сразу создать лучшую машину»

Крофт высказался о проблемах «Астон Мартин».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о том, в каком положении команда «Астон Мартин» подходит к старту нового сезона.

Из-за проблем с болидом, а также двигателем «Хонды», на данный момент «Астон Мартин» в прессе считается безнадежным аутсайдером.

«В лице Эдриана Ньюи «Астон Мартин» удалось заполучить величайшего конструктора в истории гонок. Но Эдриан Нью – не Гарри Поттер. Он не может просто взмахнуть волшебной палочкой и в одно мгновение создать лучшую в пелотоне машину. К тому же он поздно пришел, поздно подключился к проекту.

Когда Ньюи приступил к работе, у «Астон Мартин» не работала ни аэродинамическая труба, ни новый симулятор. Да и «Хонда » в этот раз создала двигатель, который пока не соответствует требованиям.

Быстро все исправить не получится. «Астон Мартин» покинули тесты в Бахрейне в статусе самой медленной команды, с самым ненадежным болидом, и это явно не то положение, в котором должна находиться команда. Однако все изначально понимали, что они окажутся в положении догоняющих.

Например, в «Хонде» изначально вообще намеревались уходить из «Формулы-1», а потом внезапно решили остаться. Но к тому моменту, когда это решение было принято, их подразделение в «Ф-1» можно сказать рассыпалось по ветру – многие инженеры ушли работать в другие места.

Так что «Хонде» в каком-то смысле пришлось начинать все заново. И в их отставании нет ничего неожиданного. При этом в прошлом мы уже видели, что «Хонде» поначалу может не хватать скорости, но потом они начинают быстро прибавлять. Так что я не думаю, что для «Астон Мартин» все потеряно», – рассказал Крофт.

«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?