  • Управляющий директор «Альпин» о заднем антикрыле болида: «Правильное это решение или нет – кто знает?»


В «Альпин» высказались о необычном техническом решении команды.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен поделился мнением о заднем антикрыле болида, которое отличается своеобразным подходом к работе с новым «режимом на прямых».

В большинстве команд предпочли сохранить конструкцию, напоминающую DRS, когда плоскость заднего антикрыла поднималась. Однако в «Альпин» пошли по другому пути и сделали так, что плоскость, наоборот, опускается.

«Нервничал ли я, когда увидел, что другие поступили не так, как мы? Конечно. Вероятно, на этот вопрос было бы лучше ответить позже по ходу сезона. После такого года, как был у нас в 2025-м, ко всему относишься вполне спокойно.

Когда что-то необычно, это не значит, что это неправильно. Мы поступили так по собственным причинам, но, конечно, мы подумали: «Ого, оно не такое, как у других». Разница тут очевидна, но вот правильное это решение или нет – кто знает?

Мы все оцениваем – в том числе учитывая увиденное у других болидов. Если мы что-то увидим, то смоделируем и попытаемся воспроизвести», – сказал Нильсен.   

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoАльпин
Стив Нильсен
Рекомендуем