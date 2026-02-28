4

Лоран Мекьес: «Ферстаппен играет ключевую роль в системе «Ред Булл»

Мекьес оценил роль Ферстаппена в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» поделился впечатлениями от работы с Максом Ферстаппеном.

«Это фантастика. Макс олицетворяет автоспорт во всех его аспектах. Нет ни одной детали, которую он бы упустил из виду. Все видят, на что он способен за рулем, но когда наблюдаешь за всем этим изнутри, то можно восхититься его невероятным техническим чутьем и всесторонним понимаем спорта – что связано с тем, что он проводит всю жизнь в этом мире [гонок].

У него неограниченный взгляд, а его роль не заканчивается управлением болидом. Он по-настоящему вдохновляет всех, кто работает над этим проектом, и играет ключевую роль в нашей системе. Он вовлечен в каждый аспект: когда мы рискуем, когда мы допускаем ошибки – он вовлечен во всех решения. В условиях таких серьезных изменений правил это очень важно.

Поддерживаю ли я его желание участвовать в других гоночных категориях, как GT3? Безусловно. Я видел, как много людей оценили его желание попробовать себя в других условиях. Будучи фанатом, я могу это понять. Мы посвящаем свободное время тому, что нам нравится, и Макс хочет быть на трассе. Он влюблен в этот спорт», – сказал Мекьес.   

