«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»

В «Ф-1» прокомментировали конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Planet F1, в ФИА и ФОМ (Formula One Management – компания, владеющая коммерческими правами на чемпионат) следят за развитием военного конфликта между Ираном, Израилем и США.

В связи со сложившейся ситуацией под обстрелом оказались территории стран, принимающих Гран-при: Катара, ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии – причем в двух последних этапы должны пройти уже через несколько недель.

«Наши следующие три гонки состоятся в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке – эти заезды пройдут через несколько недель. Как всегда, мы пристально следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», – заявили в ФОМ.

В «Пирелли» отмени шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности

