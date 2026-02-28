  • Спортс
  • «Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»
155

«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»

В «Ф-1» прокомментировали конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Planet F1, в ФИА и ФОМ (Formula One Management – компания, владеющая коммерческими правами на чемпионат) следят за развитием военного конфликта между Ираном, Израилем и США.

В связи со сложившейся ситуацией под обстрелом оказались территории стран, принимающих Гран-при: Катара, ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии – причем в двух последних этапы должны пройти уже через несколько недель.

«Наши следующие три гонки состоятся в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке – эти заезды пройдут через несколько недель. Как всегда, мы пристально следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», – заявили в ФОМ.

В «Пирелли» отмени шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoФИА
Гран-при Бахрейна
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
Гран-при Саудовской Аравии
Ясно дело, что у агрессора напавшего на суверенную страну отберут этапы теперь
Ответ Graziano
Ясно дело, что у агрессора напавшего на суверенную страну отберут этапы теперь
Ответ Олег Васечкин
Ну в данном случае у агрессора сразу три
Ну надо моментально американские этапы отменить же наверное?
Ответ igroman020
Ну надо моментально американские этапы отменить же наверное?
Ответ Олег Васечкин
Как фанат Ф1, скажу что очень бы не хотелось отмены апрельских этапов в Бахрейне и С.Аравии. Так что, давайте заканчивайте там поскорей хернёй заниматься; лучше Ф1, чем война.
Ответ Мистер Уайт
Как фанат Ф1, скажу что очень бы не хотелось отмены апрельских этапов в Бахрейне и С.Аравии. Так что, давайте заканчивайте там поскорей хернёй заниматься; лучше Ф1, чем война.
предлагаю еще забанить кадиллак и хаас :) за вероломное нападение американцев :) ну а что .. или это другое ? :)
Ответ agiptm21
предлагаю еще забанить кадиллак и хаас :) за вероломное нападение американцев :) ну а что .. или это другое ? :)
А еще США напала на Германию в 1944. Наверное вы тоже считаете, что это не другое
Ответ Lordk
А еще США напала на Германию в 1944. Наверное вы тоже считаете, что это не другое
нет конечно, это же тиранический иран вот уже в который раз первым нападает первым на демократическую америку и богоизбранный израиль.. правда ведь ? ;)
Похоже чертят линии...непонятно только полуавтоматом или от руки...
Так есть же опыт проведения ГП с летающими ракетами на заднем плане
Вовремя они из Бахрейна свалили, конечно
Пристально следит с крайней степенью озабоченности или просто с призывом сесть за стол переговоров? Это очень важно
Пристально отреагировали
Ух сколько левака набежало сразу😂
Ответ ibra207
Ух сколько левака набежало сразу😂
А в Иране левацкий режим, да?..
Ответ chemical brother
А в Иране левацкий режим, да?..
Тонко
