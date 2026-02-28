«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»
В «Ф-1» прокомментировали конфликт на Ближнем Востоке.
Как передает Planet F1, в ФИА и ФОМ (Formula One Management – компания, владеющая коммерческими правами на чемпионат) следят за развитием военного конфликта между Ираном, Израилем и США.
В связи со сложившейся ситуацией под обстрелом оказались территории стран, принимающих Гран-при: Катара, ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии – причем в двух последних этапы должны пройти уже через несколько недель.
«Наши следующие три гонки состоятся в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке – эти заезды пройдут через несколько недель. Как всегда, мы пристально следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», – заявили в ФОМ.
В «Пирелли» отмени шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
155 комментариев
Ясно дело, что у агрессора напавшего на суверенную страну отберут этапы теперь
Ну в данном случае у агрессора сразу три
Ну надо моментально американские этапы отменить же наверное?
Как фанат Ф1, скажу что очень бы не хотелось отмены апрельских этапов в Бахрейне и С.Аравии. Так что, давайте заканчивайте там поскорей хернёй заниматься; лучше Ф1, чем война.
предлагаю еще забанить кадиллак и хаас :) за вероломное нападение американцев :) ну а что .. или это другое ? :)
А еще США напала на Германию в 1944. Наверное вы тоже считаете, что это не другое
нет конечно, это же тиранический иран вот уже в который раз первым нападает первым на демократическую америку и богоизбранный израиль.. правда ведь ? ;)
Похоже чертят линии...непонятно только полуавтоматом или от руки...
Так есть же опыт проведения ГП с летающими ракетами на заднем плане
Вовремя они из Бахрейна свалили, конечно
Пристально следит с крайней степенью озабоченности или просто с призывом сесть за стол переговоров? Это очень важно
Пристально отреагировали
Ух сколько левака набежало сразу😂
А в Иране левацкий режим, да?..
Тонко
