В «Пирелли» отменили шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности

«Пирелли» отменили шинные тесты в Бахрейне.

Компания «Пирелли» отменил тесты дождевых шин, которые должны были пройти сегодня и завтра на трассе в Бахрейне. В тестах должны были участвовать команды «Макларен » и «Мерседес ». Причина отмены – начавшийся военный конфликт между Ираном, Израилем и США.

«Запланированные двухдневные тесты дождевых составов шин, запланированные на сегодня и на завтра на трассе в Бахрейне были отменены по соображениям безопасности, учитывая то, как развивается международная ситуация.

Весь персонал «Пирелли» в данный момент находится в безопасности – в отеле в Манаме. Компания работает над тем, чтобы сотрудники оставались в безопасности и смогли как можно быстрее вернуться домой», – говорится в заявлении «Пирелли ».

