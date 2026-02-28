  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Астон Мартин» должен сказать пилотам, что сейчас команду не интересует скорость»
Хуан-Пабло Монтойя: «Астон Мартин» должен сказать пилотам, что сейчас команду не интересует скорость»

Монтойя поделился мнением о положении «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Астон Мартин» стоит сосредоточиться на сборе данных на первом этапе сезона в Австралии.

«Им нужно начать менять ситуацию. Дело не в конкуренции, им нужно начать использовать все возможности, чтобы набрать километраж и начать понимать, как все работает – собрать информацию.

Они не должны торопиться. Нужно сказать пилотам: «Это тесты. Нас не интересует скорость или что-то еще. Мы не пытаемся добиться максимальной мощности. Ее просто не будет. Мы попробуем различные режимы, чтобы проверить надежность мотора – и тогда мы начнем понимать, работают ли системы как надо», – считает Монтойя.

Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
logoХуан-Пабло Монтойя
logoАстон Мартин
Гран-при Австралии
logoФормула-1
Рекомендуем