  • Андреа Кими Антонелли: «С точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком»
Андреа Кими Антонелли: «С точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком»

Антонелли опасается проблем с двигателем на Гран-при Австралии.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что наиболее сложной задачей при подготовке к Гран-при Австралии станет оптимизация работы силовой установки и эффективность расхода и зарядки батареи.

«Сейчас основная задача пилота за рулем болида – добиться правильного распределения энергии в работе силовой установки. Потому что в Мельбурне все будет совсем иначе в сравнении с тем, какова ситуация была в Бахрейне.

И я уверен, что с точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком. Нам нужно будет найти способ добиться оптимального распределения энергии. Вот почему команда очень много времени уделяет работе на симуляторе.

В Бахрейне у нас было шесть дней тестов – то есть у команды было полно времени для того, чтобы подобрать правильные настройки и оптимизировать работу силовой установки. Но в Мельбурне у нас будет всего три сессии свободных заездов, а потом сразу квалификация. Так что нужно постараться найти оптимальный вариант к первой же практике», – рассказал Антонелли.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Гран-при Австралии
Шок это по-нашему) Судя по интервью, они уже чуть ли не останавливаться на трассе из-за нехватки заряда собрались
