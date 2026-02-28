Шарль Леклер: «Болид стал подвижнее, легче. Он больше склонен к избыточной поворачиваемости»

Леклер оценил особенности новых болидов.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер выделил ключевые особенности в поведении новых болидов «Ф-1».

Леклер отметил, что в целом ему нравятся изменения – поскольку машины стали легче и подвижнее.

«Как гонщику тебе постоянно нужно адаптироваться, менять свой стиль пилотажа. В этом году изменений больше в сравнении с тем, к чему мы привыкли раньше, и в целом за рулем болида у гонщиков прибавилось работы [за счет изменений настроек на руле] и меньше времени остается на сам пилотаж.

Теперь гонщику нужно больше думать обо всем остальном – как находясь за рулем болида добиться максимально эффективной работы всех систем вокруг тебя. Так что в сравнении с тем, что было раньше, теперь гонщику нужно активнее думать. Но с точки зрения особенностей пилотажа все осталось вполне привычным.

Как и в прошлом году, при переходе от квалификации к гонке твой пилотаж сильно меняется. Просто сейчас у пилотажа несколько другие особенности. За рулем чувствуется, что болид стал заметно легче, подвижнее, ты можешь больше играться с балансом, а задняя ось склонна к сносу. С прошлогодней машиной, из-за веса, обращаться было сложнее, и мне в целом всегда больше нравились болиды, склонные к избыточной поворачиваемости, и на новых машинах избыточная поворачиваемость проявляется намного сильнее», – рассказал Леклер.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?