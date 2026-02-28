1

Управляющий директор «Альпин»: «В «Ф-1» все бесстыжие плагиаторы»

В «Альпин» высказались о моторе «Ред Булл» и технической борьбе в «Ф-1».

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен поделился мнением о силовой установке «Ред Булл».

«В «Ред Булл» отлично постарались. Четыре года назад на месте производства силовой установки в Милтон-Кейнсе ничего не было – и вот, где они теперь. Потрясающая работа: они очень-очень хорошо справились – и это заслуга всех, кто принимал в этом участие. Наша задача – справиться лучше и постараться одолеть их», – сказал Нильсен.

Кроме того, он ответил на вопрос, могут ли в «Альпин» попробовать скопировать удачные решения соперников – в частности, тактику Макса Ферстаппена с переключением передач.

«Мы все здесь бесстыжие плагиаторы. Мы будем изучать все, что другие делают на трассе, за ее пределами – и если нам это понравится, то мы это украдем.

Мы наблюдаем за скоростью «Ред Булл», их скоростью при прохождении поворотов, тем, как они используют свои ресурсы, – мы все так поступаем».  

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
"И вот где они теперь"... Сказал Нильсен, а Хорнер хитро улыбнулся.
