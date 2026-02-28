Тото Вольфф: «Хотелось бы надеяться, что «Мерседес» входит в группу лидеров»

Вольфф оценил положение «Мерседеса» перед стартом сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о положении команды в расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона-2026.

«То, что мы уверенно начали тесты и хорошо их провели принесло чувство облегчения. Наши пилоты весьма довольны болидом «Мерседеса». И если судить по времени на круге, то мы в любом случае вряд ли сильно отстаем от конкурентов, как было и в последние 3-4 года.

При этом мы не знаем, где находимся в расстановке сил. Потому что 10 лишних кг топлива на борту болида стоят вам около 0,3 секунды на круге. Так что о расстановке сил в пелотоне можно только гадать. Но я бы сказал, что в лидерах сейчас находятся все те же четыре команды. И что «Мерседес» входит в эту группу лидеров – хотелось бы на это надеяться», – рассказал Вольфф.

