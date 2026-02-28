  • Спортс
  • Оскар Пиастри: «На одних трассах заряжать батарею будет проще, на других сложнее. Ничего особенно странного в этом нет»
6

Оскар Пиастри: «На одних трассах заряжать батарею будет проще, на других сложнее. Ничего особенно странного в этом нет»

Пиастри спокойно относится к особенностям новых болидов.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о своем отношении к особенностям поведения новых болидов и необходимости порой отпускать газ на прямой, чтобы заряжать батарею.

«Поведение болида и необходимость интенсивного заряд батареи довольно сильно варьируется в зависимости от поворота, ситуация будет сильно зависеть от конфигурации трассы, на которой проводится Гран-при.

На одних трассах заряжать батарею будет проще, на других сложнее. Но так было и в прошлом ходу, хотя понятно, что сейчас мощность [электрической составляющей] возросла в три раза, однако в целом управление болида не изменилось.

Ничего особенно странного [в управлении болидом] я не замечаю. Да, порой приходится отпускать газ, но ничего особенного в этом нет. При этом производители усиленно трудятся над разработкой и оптимизацией программного обеспечения [для управления силовой установкой], так что ничего причудливого или необычного в поведении болидов быть не должно», – рассказал Пиастри.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А нельзя добавить условный ветрогенератор, чтобы на скорости больше сотни вращался и заряжал аккумулятор?
Ответ Emil_2
А нельзя добавить условный ветрогенератор, чтобы на скорости больше сотни вращался и заряжал аккумулятор?
и солнечные панели)
Ответ ibra207
и солнечные панели)
Так, оба вышли за дверь и вымыли рот с мылом! ☝️
Такие мысли нельзя озвучивать во Вселенную - дегроды могут услышать и взять на вооружение
Самая .опа с зарядкой судя по всему будет в спа. Рекуперировать там особо негде, так что все эти огромные длинные прямые придётся на одном двс ехать.
