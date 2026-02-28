Дэвид Култхард о моторном скандале в «Ф-1»: «Если бы только в ФИА лучше понимали возможности болида…»

Култхард раскритиковал ФИА за работу над регламентом «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что в моторном скандале перед стартом сезона-2026 виновата составившая регламент ФИА.

Спор в «Ф-1» был связан с мотором «Мерседеса», которому удалось обойти ограничение степени сжатия, в связи с чем в итоге были внесены изменения в правила проверки двигателей.

«Вот в чем проблема. Я недавно читал, как в ФИА сказали, что правилами занимаются всего 20 человек – а в командах «Ф-1» сотни людей, так что федерация не смогла обнаружить серые зоны и закрыть их.

Откровенно говоря, если бы только люди, занимающиеся правилами, лучше понимали возможности болида «Формулы-1»… Рабочие характеристики болида «Ф-1» определяются не условиями в гараже при комнатной температуре, а условиями на трассе.

Температуры двигателя достигают 110 градусов Цельсия, все элементы нагреваются докрасна, а температура тормозов превышает 1000 градусов. Регламент должен составляться с учетом именно этих условий», – сказал Култхард.

ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов

