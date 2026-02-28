Оскар Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии
Пиастри показал особый шлем для домашнего этапа «Ф-1».
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился фотографиями специального шлема, в котором выступит на домашнем Гран-при Австралии.
«Упс. А вот и тот самый шлем, который вы уже видели во время эксклюзивной фотосессии, определенно сделанной в Австралии», – написал гонщик в соцсетях.
Фото: соцсети Оскара Пиастри
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Оскара Пиастри
Когда мама отдала 2000 за фотографии в четвертом классе
Для Бразилии лучше бы подошло
