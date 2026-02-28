ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов
ФИА подтвердила изменения в регламенте, связанные с проверкой степени сжатия моторов.
Ранее на протяжении большей части межсезонья обсуждался скандал с силовой установкой «Мерседеса», которой удавалось обходить ограничения степени сжатия.
В федерации приняли решение изменить правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия.
Новые правила вступят в силу с 1 июня.
Более того, ходят слухи, что с 2027 года измерение степени сжатия будет проводиться исключительно в жарких условиях.
Среди прочих изменений регламента отмечаются отмена двух обязательных пит-стоп на Гран-при Монако и корректировка третьего сегмента квалификации (вместо 12 минут сессия будет длиться 13).
Или чушь сморозил?
Более того петронас еще не прошли омологацию топлива - ждали, что решится по двигателям
Но и их производство и тестирование занимает несколько месяцев и наверняка уже началось. Ну и т.к. производство не массовое - уйдет немало времени именно на то, чтобы обеспечить все клиентские команды новой деталью
Я календарь переверну —
И снова первое июня.
На мотор я взгляну —
И снова первое июня.
Но почему, но почему
Замедлиться всё же нам пришлось,
Ведь была степь сжатия у нас всерьёз
Ещё тридцать первого мая...