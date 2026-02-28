ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов

В ФИА изменили регламент «Ф-1» перед стартом сезона-2026.

ФИА подтвердила изменения в регламенте, связанные с проверкой степени сжатия моторов.

Ранее на протяжении большей части межсезонья обсуждался скандал с силовой установкой «Мерседеса», которой удавалось обходить ограничения степени сжатия.

В федерации приняли решение изменить правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Более того, ходят слухи, что с 2027 года измерение степени сжатия будет проводиться исключительно в жарких условиях.

Среди прочих изменений регламента отмечаются отмена двух обязательных пит-стоп на Гран-при Монако и корректировка третьего сегмента квалификации (вместо 12 минут сессия будет длиться 13).

Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)

