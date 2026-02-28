  • Спортс
  ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов
ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов

В ФИА изменили регламент «Ф-1» перед стартом сезона-2026.

ФИА подтвердила изменения в регламенте, связанные с проверкой степени сжатия моторов.

Ранее на протяжении большей части межсезонья обсуждался скандал с силовой установкой «Мерседеса», которой удавалось обходить ограничения степени сжатия.

В федерации приняли решение изменить правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Более того, ходят слухи, что с 2027 года измерение степени сжатия будет проводиться исключительно в жарких условиях.

Среди прочих изменений регламента отмечаются отмена двух обязательных пит-стоп на Гран-при Монако и корректировка третьего сегмента квалификации (вместо 12 минут сессия будет длиться 13). 

Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
регламент
техника
logoФормула-1
logoФИА
Я правильно понимаю, что им дали время сделать новый мотор до этого срока? Ибо если начать делать проверку с первого этапа, то им пришлось бы пол пелотона забанить? А этого естественно допустить нельзя. Поэтому было принято такое компромиссное решение.
Или чушь сморозил?
Ответ Alexus7
Я правильно понимаю, что им дали время сделать новый мотор до этого срока? Ибо если начать делать проверку с первого этапа, то им пришлось бы пол пелотона забанить? А этого естественно допустить нельзя. Поэтому было принято такое компромиссное решение. Или чушь сморозил?
Да, я тоже так думаю.
Более того петронас еще не прошли омологацию топлива - ждали, что решится по двигателям
Ответ Alexus7
Я правильно понимаю, что им дали время сделать новый мотор до этого срока? Ибо если начать делать проверку с первого этапа, то им пришлось бы пол пелотона забанить? А этого естественно допустить нельзя. Поэтому было принято такое компромиссное решение. Или чушь сморозил?
Не мотор целиком - а новые шатуны - именно за счет них достигается это изменение степени сжатия.

Но и их производство и тестирование занимает несколько месяцев и наверняка уже началось. Ну и т.к. производство не массовое - уйдет немало времени именно на то, чтобы обеспечить все клиентские команды новой деталью
Пусть следующий регламент пишет Роскомнадзор
Ответ lNegat1ve
Пусть следующий регламент пишет Роскомнадзор
У моторов предвидится устаревание поршней
Ответ Sosina Hyublya
У моторов предвидится устаревание поршней
У не моторов Мерседеса 🤣
Нормальное решение.
Так и вижу, как Тото грустно напевает известную песню в собственной интерпретации:

Я календарь переверну —
И снова первое июня.
На мотор я взгляну —
И снова первое июня.
Но почему, но почему
Замедлиться всё же нам пришлось,
Ведь была степь сжатия у нас всерьёз
Ещё тридцать первого мая...
Ну нормально. И мерс не успеет настолько сильно ускакать
Ответ mikhuil
Ну нормально. И мерс не успеет настолько сильно ускакать
Какой из них?
Ответ Alex1307
Какой из них?
Оба
Так к 1 июня Тотошка будет первый с большим запасом)))
Рекомендуем