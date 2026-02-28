  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Таиланда. Акоста выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й, Беццекки сошел
5

MotoGP. Гран-при Таиланда. Акоста выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й, Беццекки сошел

Акоста выиграл спринт в Таиланде.

Пилот «КТМ» Педро Акоста одержал победу в спринте Гран-при Таиланда и стал первым пилотом в истории команды, который возглавил личный зачет.

Второе место занял Марк Маркес из «Дукати», третье – Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг».

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

28 февраля 2026 года

Спринт

1. Педро Акоста («КТМ») – 19.39,15

2. Марк Маркес («Дукати») +0,108

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,540

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +2,100

5. Хорхе Мартин («Априлия») +3,851

6. Брэд Биндер («КТМ») +4,612

7. Хоан Мир («Хонда») +4,924

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,748

9. Франческо Баньяя («Дукати») +6,910

10. Лука Марини («Хонда») +7,796

11. Алекс Маркес («Грезини») +8,504

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,577

13. Диогу Морейра («ЛЧР») +11,970

14. Франко Морбиделли («ВР46») +12,395

15. Джек Миллер («Прамак») +13,467

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,079

17. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,452

18. Алекс Ринс («Ямаха») +15,876

19. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,445

20. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +25,860

21. Микеле Пирро («Грезини») +27,892

Сошли

Марко Беццекки («Априлия») +17,152

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Педро Акоста («КТМ») – 12 очков

2. Марк Маркес («Дукати») – 9

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») – 7  

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») – 6

5. Хорхе Мартин («Априлия») – 5

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Не Акоста победил, а судьи подарили победу Акосте
Что сказать, спринт ничего. Дукати на этом треке и этой резине ниочем. Априлья невероятно сильна, ещё и с f duct теперь, Акоста силен, сложно Маркесу будет с ним в дукати ( если слухи верны). Но вот штраф испортил все настроение, много раз видел такие маневры и никаких штрафов. Маркес молодец, но придурок бец своим выносом ,надолго вывел его из нормальной формы, казалось травма должна была зажить, но не до конца. Вот виньялес как травмировал плечо в заксенринге насколько я помню, так с тех пор у него просто нет скорости, на гораздо более худшем КТМ до травмы , он ездил гораздо лучше. Бец если не будет нервничать, должен был бы легко выигрывать и спринт и гонку.
Ответ Luca di Montezemolo
Что сказать, спринт ничего. Дукати на этом треке и этой резине ниочем. Априлья невероятно сильна, ещё и с f duct теперь, Акоста силен, сложно Маркесу будет с ним в дукати ( если слухи верны). Но вот штраф испортил все настроение, много раз видел такие маневры и никаких штрафов. Маркес молодец, но придурок бец своим выносом ,надолго вывел его из нормальной формы, казалось травма должна была зажить, но не до конца. Вот виньялес как травмировал плечо в заксенринге насколько я помню, так с тех пор у него просто нет скорости, на гораздо более худшем КТМ до травмы , он ездил гораздо лучше. Бец если не будет нервничать, должен был бы легко выигрывать и спринт и гонку.
Есть мнение, что Априлия сильна на одном круге и небольшой серии, а на дистанции гонки износ может внести свои коррективы, плюс Марк — как раз мастер контроля шин. Так что посмотрим...
И что опять не так с Пекко? На тестах же хорошо ехал
Ответ Це Зрада!
Есть мнение, что Априлия сильна на одном круге и небольшой серии, а на дистанции гонки износ может внести свои коррективы, плюс Марк — как раз мастер контроля шин. Так что посмотрим... И что опять не так с Пекко? На тестах же хорошо ехал
Не слышал что у априлья проблемы с износом. Мало следил за тестами. Завтра увидим в любом случае. По баньяя, ну тесты это тесты, а сезон он часто начинает плохо, тем более шины не зашли дукати. Вряд ли все будет настолько плохо как в прошлом году, но очень сильно прибавили априлья, КТМ тоже решил кое какие проблемы, я бы не драматизировал пока, хотя выглядит все по баньяя как в прошлом году, хотя скорее всего он просто подслил на новом байке.
