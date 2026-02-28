MotoGP. Гран-при Таиланда. Акоста выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й, Беццекки сошел
Пилот «КТМ» Педро Акоста одержал победу в спринте Гран-при Таиланда и стал первым пилотом в истории команды, который возглавил личный зачет.
Второе место занял Марк Маркес из «Дукати», третье – Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг».
MotoGP
Гран-при Таиланда
Бурирам
28 февраля 2026 года
Спринт
1. Педро Акоста («КТМ») – 19.39,15
2. Марк Маркес («Дукати») +0,108
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,540
4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +2,100
5. Хорхе Мартин («Априлия») +3,851
6. Брэд Биндер («КТМ») +4,612
7. Хоан Мир («Хонда») +4,924
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,748
9. Франческо Баньяя («Дукати») +6,910
10. Лука Марини («Хонда») +7,796
11. Алекс Маркес («Грезини») +8,504
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,577
13. Диогу Морейра («ЛЧР») +11,970
14. Франко Морбиделли («ВР46») +12,395
15. Джек Миллер («Прамак») +13,467
16. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,079
17. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,452
18. Алекс Ринс («Ямаха») +15,876
19. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,445
20. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +25,860
21. Микеле Пирро («Грезини») +27,892
Сошли
Марко Беццекки («Априлия») +17,152
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Педро Акоста («КТМ») – 12 очков
2. Марк Маркес («Дукати») – 9
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») – 7
4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») – 6
5. Хорхе Мартин («Априлия») – 5
И что опять не так с Пекко? На тестах же хорошо ехал