MotoGP. Гран-при Таиланда. Акоста выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й, Беццекки сошел

Акоста выиграл спринт в Таиланде.

Пилот «КТМ» Педро Акоста одержал победу в спринте Гран-при Таиланда и стал первым пилотом в истории команды, который возглавил личный зачет.

Второе место занял Марк Маркес из «Дукати», третье – Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг».

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

28 февраля 2026 года

Спринт

1. Педро Акоста («КТМ») – 19.39,15

2. Марк Маркес («Дукати») +0,108

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,540

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +2,100

5. Хорхе Мартин («Априлия») +3,851

6. Брэд Биндер («КТМ») +4,612

7. Хоан Мир («Хонда») +4,924

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,748

9. Франческо Баньяя («Дукати») +6,910

10. Лука Марини («Хонда») +7,796

11. Алекс Маркес («Грезини») +8,504

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,577

13. Диогу Морейра («ЛЧР») +11,970

14. Франко Морбиделли («ВР46») +12,395

15. Джек Миллер («Прамак») +13,467

16. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,079

17. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,452

18. Алекс Ринс («Ямаха») +15,876

19. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,445

20. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +25,860

21. Микеле Пирро («Грезини») +27,892

Сошли

Марко Беццекки («Априлия») +17,152

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Педро Акоста («КТМ») – 12 очков

2. Марк Маркес («Дукати») – 9

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») – 7

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») – 6

5. Хорхе Мартин («Априлия») – 5

