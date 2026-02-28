Гюнтер Штайнер: «В 2026-м Хюлькенберг не доберется до подиума»

Штайнер сомневается в шансах Хюлькенберга на подиум в 2026-м.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах «Ауди» и, в частности, ее пилота Нико Хюлькенберга в следующем сезоне «Ф-1».

«Команда выглядит неплохо. Они не смогут бороться за победу и не войдут в четверку лучших, но если они окажутся в середине пелотона, то это уже будет очень хороший результат.

Не думаю, что Нико Хюлькенбергу хватит темпа [болида], чтобы финишировать на подиуме в этом году. Его задача – за счет своего опыта помочь «Ауди» продвинуться вперед.

Мы все знаем, на что способен Нико. Но в этом году он не доберется до подиума», – сказал Штайнер.

