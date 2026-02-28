MotoGP. Гран-при Таиланда. Беццекки выиграл первую квалификацию сезона, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й
Пилот «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время в квалификации к Гран-при Таиланда – первому этапу сезона-2026 MotoGP.
Вторую строчку занял пилот «Дукати» Марк Маркес. Третьим стал Рауль Фернандэс из «Трэкхаус Рейсинг».
MotoGP
Гран-при Таиланда
Бурирам
28 февраля 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,652
2. Марк Маркес («Дукати») +0,035
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,224
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,266
5. Хорхе Мартин («Априлия») +0,349
6. Педро Акоста («КТМ») +0,409
7. Алекс Маркес («Грезини») +0,425
8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,559
9. Франко Морбиделли («ВР46») +0,669
10. Хоан Мир («Хонда») +0,733
11. Брэд Биндер («КТМ») +0,750
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,880
