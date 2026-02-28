  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Таиланда. Беццекки выиграл первую квалификацию сезона, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й
1

MotoGP. Гран-при Таиланда. Беццекки выиграл первую квалификацию сезона, Марк Маркес – 2-й, Фернандес – 3-й

Беццекки взял поул в Таиланде.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время в квалификации к Гран-при Таиланда – первому этапу сезона-2026 MotoGP.

Вторую строчку занял пилот «Дукати» Марк Маркес. Третьим стал Рауль Фернандэс из «Трэкхаус Рейсинг».

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

28 февраля 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,652

2. Марк Маркес («Дукати») +0,035

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,224

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,266

5. Хорхе МартинАприлия») +0,349

6. Педро Акоста («КТМ») +0,409

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,425

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,559

9. Франко Морбиделли («ВР46») +0,669

10. Хоан Мир («Хонда») +0,733

11. Брэд Биндер («КТМ») +0,750

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,880

MotoGP. Альдегер не успел восстановиться от травмы и пропустит открытие сезона на Гран-при Таиланда
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
1 комментарий
Кроме прогресса априлии с прошлого года ничего не поменялось
Рекомендуем