Уилл Бакстон: «Феррари» может квалифицироваться на последний ряд и выйти в лидеры к 1-му повороту»

«Феррари» в своей лиге по стартам в «Ф-1», считает Бакстон.

Бывший ведущий F1 TV Уилл Бакстон отметил великолепные старты «Феррари » на предсезонных тестах.

«Начну с «Феррари», поскольку команда стала чемпионом тестов «Формулы-1», что, как мы знаем, не значит абсолютно ничего. Но начнем с чистого темпа – «Феррари» возглавила протокол.

Правила поменялись, и в этом году пилоты могут открывать заднее и переднее антикрылья на прямой, чтобы снизить лобовое сопротивление, снизить прижимную силу, повысить максимальную скорость. У «Феррари» не просто открывается заднее антикрыло – оно вращается на 180 градусов и переворачивается вверх ногами.

Антикрыло, поворачиваясь на 180 градусов, фактически превращается в крыло самолета и создает подъемную силу, а тот крошечный закрылок на задней части позволяет шинам сохранять контакт с асфальтом, чтобы колеса не поднимались в воздух. Невероятно умное решение.

И как мы видели на практиках стартов, «Феррари» срывается с места… Остальные машины выстраиваются на первом ряду, втором, третьем. Льюис [Хэмилтон] где-то на десятом ряду – он даже не в Бахрейне. А к первому повороту Льюис на первой позиции.

Пока все выглядит так, что «Феррари» может квалифицироваться на последний ряд и выйти в лидеры Гран-при к первому повороту. Вот насколько хорошо смотрится болид», – произнес эксперт в подкасте Up To Speed.

