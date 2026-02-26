Макс Ферстаппен: «Прямо сейчас «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках»

Ферстаппен не ждет побед в начале сезона-2026.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором австрийская команда впервые будет использовать двигатель собственного производства.

Ферстаппен считает, что с учетом всех обстоятельств болид «Ред Булл» в начале сезона будет недостаточно быстр для борьбы за победы в гонках.

«У нас и правда было совсем мало проблем [на тестах]. И мне кажется выдающимся достижением, что «Ред Булл» удалось организовать работу такого большого количества людей и сконструировать собственный двигатель. В этом отношении я очень доволен.

При этом, смотря на темп «Ред Булл» я понимаю, что нам нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы бороться за самые высокие места. Потому что прямо сейчас, как мне кажется, «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках. Хотя нам нужно быть реалистами – мы и не ждали, что будем бороться за победы с самого начала, сразу после перехода на новый регламент и только начав использовать собственный двигатель.

Похвалы со стороны конкурентов? Ну, я думаю, что они тоже не ожидали [такой хорошей формы «Ред Булл»]. Вполне естественным было полагать, что наш двигатель просто взорвется (смеется). И в этом отношении в «Ред Булл» и правда отлично поработали», – рассказал Ферстаппен.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?