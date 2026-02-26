  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Прямо сейчас «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках»
Ферстаппен не ждет побед в начале сезона-2026.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором австрийская команда впервые будет использовать двигатель собственного производства.

Ферстаппен считает, что с учетом всех обстоятельств болид «Ред Булл» в начале сезона будет недостаточно быстр для борьбы за победы в гонках.

«У нас и правда было совсем мало проблем [на тестах]. И мне кажется выдающимся достижением, что «Ред Булл» удалось организовать работу такого большого количества людей и сконструировать собственный двигатель. В этом отношении я очень доволен.

При этом, смотря на темп «Ред Булл» я понимаю, что нам нужно сделать еще один шаг вперед, чтобы бороться за самые высокие места. Потому что прямо сейчас, как мне кажется, «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках. Хотя нам нужно быть реалистами – мы и не ждали, что будем бороться за победы с самого начала, сразу после перехода на новый регламент и только начав использовать собственный двигатель.

Похвалы со стороны конкурентов? Ну, я думаю, что они тоже не ожидали [такой хорошей формы «Ред Булл»]. Вполне естественным было полагать, что наш двигатель просто взорвется (смеется). И в этом отношении в «Ред Булл» и правда отлично поработали», – рассказал Ферстаппен.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Да мы поняли-поняли. Если выигрывать не будут, то это болид плохой, а если будут - то это все талант Макса
Ответ NastyNay
Да мы поняли что хейтерам лишь бы ляпнуть)
Ответ Mortimer1
Я хейтер Макса? Ок, буду знать)
у Макса риторика такая будто он не за ред булл поедет, а за астон мартин
Ответ Vadim Vadim_1116553755
У Астон Мартина движок Хонды который выиграл 21, 22, 23, 24 годы. А у редбулла движок Форда который когда выигрывал гонки в ф1, не говоря уже о чемпионате?
Редбулл кстати это производитель газировки, а Астон Мартин производитель машин.
Ответ Владимир В.
Ты прикалываешься чтоли))? Во первых ничего общего с прошлогодними у двигателей практически нет, во-вторых все инженеры которые делали все эти годы мотор Хонды в РБ остались в редбуле, уйдя из самой компании Хонда. От форда там только название.
По моему почётное звание "превозмогатель" уже давно пора передать Максу😂
Ответ limitforever
Только по твоему
Ответ limitforever
Да там все такие. Но по другому не бывает
Сдается мне, что не смотря на всю эту нелюбовь к нынешнему регламенту именно Макс луче и быстрее адаптируется к управлению этими болидами, технику даже какую то придумает, вроде как придумал уже))
что мне нравится в Максе , это то что он говорит как есть , не кривя душой , хоть что-то объективное можно услышать в отличие от всякого рода экспертов
Если бы это заявил Норрис, уже бы захейтили, как "нытика"...Максу можно, он не англичанин.)
Ответ White Pardus
Если бы Норрис такое говорил в 2023 году, то его бы не хейтили, потому что то было бы правдой
Ответ White Pardus
у Нормиса лучший мотор на решетке, такое заявлять законодательно запрещено любому из 8 гонщиков самовозки 2026
Сильно сомневаюсь что Макс будет вне подиума.
