«Ред Булл» продлил контракт с титульным спонсором Oracle. Первую сделку оценивали в 300 млн долларов за 5 лет
«Ред Булл» сохранил титульного партнера еще на несколько лет.
«Ред Булл» и Oracle объявили о многолетнем продлении контракта.
Американский разработчик программного обеспечения стал титульным спонсором команды из Милтон-Кейнса в 2022 году – первую сделку оценивали в 300 миллионов долларов за пять лет. «Ред Булл» продолжит использовать ИИ-инструменты компании в своей работе.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сделайте кто-нибудь материал про криптоспонсоров в Ф1. Там прикольно. Я даже ссылку на английский ресерч дам.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем