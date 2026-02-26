«Ред Булл» продлил контракт с титульным спонсором Oracle. Первую сделку оценивали в 300 млн долларов за 5 лет

«Ред Булл» сохранил титульного партнера еще на несколько лет.

«Ред Булл » и Oracle объявили о многолетнем продлении контракта.

Американский разработчик программного обеспечения стал титульным спонсором команды из Милтон-Кейнса в 2022 году – первую сделку оценивали в 300 миллионов долларов за пять лет. «Ред Булл» продолжит использовать ИИ-инструменты компании в своей работе.

