Ральф Шумахер: «Хэмилтон очень многое дал «Ф-1». Хотя это, возможно, привело к тому, что порой Льюис немного терял связь с реальностью»

Шумахер рад видеть мотивированного Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о мотивации Льюиса Хэмилтона перед стартом нового сезона.

По словам Шумахера, тот факт, что Хэмилтон остался доволен новым болидом «Феррари» говорит о его готовности вернуться в борьбу и оставить позади неудачу прошлого сезона.

«Я буду рад, если Льюис почувствует себя комфортно за рулем этого болида и в этих условиях. То есть, если говорить о скорости, то тот же Фернандо Алонсо по-прежнему способен на многое, несмотря на возраст. Так почему не сможет Льюис? Хотя посмотрим, что по этому поводу думает Шарль Леклер.

Мне кажется, что Хэмилтон в прошлом году в некоторой степени изолировал себя в «Феррари», и в результате их общение с инженером проходило так, как мы слышали.

И я не знаю, появился ли у Хэмилтона наконец-то гоночный инженер. Но Льюис, как мне кажется, невероятно многогранный человек и гонщик – и наличие такого спортсмена хорошо и для «Формулы-1». И «Ф-1» должна быть благодарна Хэмилтону за то, что он дал гоночной серии. Хотя, возможно, это и привело к тому, что порой Льюис мог немного терять связь с реальностью.

Но это «Формула-1». Конечно, сам я никогда не был на том уровне, что и Хэмилтон, но я понимаю, что «Формула-1 » влияет на тебя, как на тебя влияет и достигнутый успех. И через все это тоже нужно пройти», – рассказал Шумахер.

