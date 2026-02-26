  • Спортс
Да Кошта о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Придется адаптироваться к естественной эволюции, не нравится – можно остаться дома. V10, V12 – моторы каменного века»

Да Кошта ответил на недовольство Ферстаппена машинами «Ф-1».

Гонщик «Формулы E» Антониу Феликс да Кошта прокомментировал высказывания пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который сравнил новые болиды «Формулы-1» с электросерией «на стероидах».

Португалец – бывший юниор «Ред Булл» и чемпион «Формулы E» сезона-2019/2020.

«[Пилоты «Ф-1»] узнают много нового о работе с энергией, пилотажных приемах и программном обеспечении, которые мы используем в «Формуле E» в последние десять лет. Многие гонщики [«Формулы E»] работают с командами на симуляторе, со мной тоже связывались.

Платят за все автопроизводители. Если они продают электрокары или гибриды, значит, они могут соревноваться только с использованием таких технологий. Это естественная эволюция, и пилотам «Ф-1» придется адаптироваться. Если не нравится, можно остаться дома.

Мне тоже нравятся двигатели V10, V12 и так далее. Но если их уже не продают, не производят, если это моторы каменного века, ничего не поделаешь», – сообщил да Кошта.

Антониу согласился с боссом «Формулы E» Джеффом Доддсом, который предположил, что Ферстаппену понравилось бы управлять четвертым поколением болидов (планируется использовать в электросерии со следующего сезона):

«Полагаю, когда он увидит машины четвертого поколения, мы сможем его убедить.

Я не считаю, что это была атака на «Формулу E». Он имел в виду, что у «Формулы E» свой путь, а у «Ф-1» – свой, а новые правила породили что-то среднее. Мы знаем характер Макса. Он всегда стремится пилотировать быстрые машины и всегда атаковать на пределе».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autohebdo
моторы каменного века заряжают моторы 21 века, которые НЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬ ЗАРЯД ВСЮ ПРЯМУЮ, иронично то как
Ответ Kasper N . P .
моторы каменного века заряжают моторы 21 века, которые НЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬ ЗАРЯД ВСЮ ПРЯМУЮ, иронично то как
Батареи заряжаются за счет кинетической энергии, при торможении или сбросе газа.. прежде чем позорится в комментах, лучше поизучать мат часть.. сразу видно невежество.. 😅
Ответ Kasper N . P .
моторы каменного века заряжают моторы 21 века, которые НЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬ ЗАРЯД ВСЮ ПРЯМУЮ, иронично то как
Ты забыл упомянуть, что для получения ыкологичной ылектроэнергии сжигают уголь. Но это происходит не на трассе ф1, а значит не считается))
Он так говорит, потому что сам катается в электроформуле😅
Я просто оставлю это тут

Концерн Ford тоже поспешил с электромобилями — безвозвратно утрачены оказались 19,5 миллиарда долларов. Около 6 миллиардов потратили на провальный проект аккумуляторов вместе с южнокорейской фирмой SK Innovation, примерно 8,5 миллиарда ушло на проекты будущих электромобилей, которые решено свернуть. К примеру, пикап Ford F-150 Lightning досрочно снят с производства, а запланированные коммерческие электрические грузовики и фургоны в серию не пойдут.

General Motors потерял на электромобилях 7,6 миллиарда долларов. В эту сумму уже включены убытки за досрочное расторжение контрактов с поставщиками компонентов (минус 4,2 миллиарда), однако в 2026 году концерну ещё придётся платить неустойки.

Производитель Jeep и Fiat впервые в истории завершил год с убытком из-за электрокаров.

Финансовые потери автопрома из-за сворачивания инвестиций в электромобильные проекты за последние месяцы превысили $50 млрд, подсчитала The Wall Street Journal
Ответ Ariesgoth
Я просто оставлю это тут Концерн Ford тоже поспешил с электромобилями — безвозвратно утрачены оказались 19,5 миллиарда долларов. Около 6 миллиардов потратили на провальный проект аккумуляторов вместе с южнокорейской фирмой SK Innovation, примерно 8,5 миллиарда ушло на проекты будущих электромобилей, которые решено свернуть. К примеру, пикап Ford F-150 Lightning досрочно снят с производства, а запланированные коммерческие электрические грузовики и фургоны в серию не пойдут. General Motors потерял на электромобилях 7,6 миллиарда долларов. В эту сумму уже включены убытки за досрочное расторжение контрактов с поставщиками компонентов (минус 4,2 миллиарда), однако в 2026 году концерну ещё придётся платить неустойки. Производитель Jeep и Fiat впервые в истории завершил год с убытком из-за электрокаров. Финансовые потери автопрома из-за сворачивания инвестиций в электромобильные проекты за последние месяцы превысили $50 млрд, подсчитала The Wall Street Journal
Форд терпит убытки и сворачивает производство, это правда.. но какая причина?
А причина: Растёт конкуренция со стороны дешёвых китайских электромобилей, которые занимают значительную долю рынка, предлагая более доступные цены. Это усложняет задачy для более дорогих EV от традиционных автопроизводителей.
Смотря поавде в глаза: американские и европейские производители электрики, проиграли в одну калитку рынок электрики Китаю... Теперь понимая что они безнадежные, развернулись обратно, но там они тоже уже проиграли.. вопрос времени когда гибриды вытеснят обычные двс.
Ответ sergeo
Форд терпит убытки и сворачивает производство, это правда.. но какая причина? А причина: Растёт конкуренция со стороны дешёвых китайских электромобилей, которые занимают значительную долю рынка, предлагая более доступные цены. Это усложняет задачy для более дорогих EV от традиционных автопроизводителей. Смотря поавде в глаза: американские и европейские производители электрики, проиграли в одну калитку рынок электрики Китаю... Теперь понимая что они безнадежные, развернулись обратно, но там они тоже уже проиграли.. вопрос времени когда гибриды вытеснят обычные двс.
Они проиграли, так как все китайские электрички выросли из аккумуляторов, которые они научились делать лучше всех и дешевле всех
Каменный век вернется уже через 85 лет, а с ним через некоторое время и кареты лошадьми. Но паровозы на угле не вернутся: человечество научится получать энергию из атмосферы как и было в прошлые поколения людей, а нефть, газ и уголь будут использовать по прямому назначению - синтез полимеров.
Да Кошта это вообще кто?
Да кошта озвучивает в принципе очевидные вещи. Другое дело что электрический переход в гонках станет заметным не завтра и не послезавтра, а где-то к середине века. И двс останутся в гонках еще многие десятилетия. А вот V8-V10 в формуле действительно больше не будет уже никогда.
