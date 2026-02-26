Да Кошта о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Придется адаптироваться к естественной эволюции, не нравится – можно остаться дома. V10, V12 – моторы каменного века»
Гонщик «Формулы E» Антониу Феликс да Кошта прокомментировал высказывания пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который сравнил новые болиды «Формулы-1» с электросерией «на стероидах».
Португалец – бывший юниор «Ред Булл» и чемпион «Формулы E» сезона-2019/2020.
«[Пилоты «Ф-1»] узнают много нового о работе с энергией, пилотажных приемах и программном обеспечении, которые мы используем в «Формуле E» в последние десять лет. Многие гонщики [«Формулы E»] работают с командами на симуляторе, со мной тоже связывались.
Платят за все автопроизводители. Если они продают электрокары или гибриды, значит, они могут соревноваться только с использованием таких технологий. Это естественная эволюция, и пилотам «Ф-1» придется адаптироваться. Если не нравится, можно остаться дома.
Мне тоже нравятся двигатели V10, V12 и так далее. Но если их уже не продают, не производят, если это моторы каменного века, ничего не поделаешь», – сообщил да Кошта.
Антониу согласился с боссом «Формулы E» Джеффом Доддсом, который предположил, что Ферстаппену понравилось бы управлять четвертым поколением болидов (планируется использовать в электросерии со следующего сезона):
«Полагаю, когда он увидит машины четвертого поколения, мы сможем его убедить.
Я не считаю, что это была атака на «Формулу E». Он имел в виду, что у «Формулы E» свой путь, а у «Ф-1» – свой, а новые правила породили что-то среднее. Мы знаем характер Макса. Он всегда стремится пилотировать быстрые машины и всегда атаковать на пределе».
