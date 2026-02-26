Герхард Бергер: «Мне было бы трудно смириться с гонками, в которых тебя вознаграждают за то, что ты рано убрал ногу с педали газа»

Бергер не понимает новых болидов «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер рассказал о том, какие вещи ему не нравится в болидах 2026 года, построенных по новому техническому регламенту.

«Вплоть до этого времени параметры болидов «Формулы-1» в целом оставались похожими на то, что было еще в мое время. Однако уследить за всеми особенностями регламента 2026 года очень непросто – потому что тут случился настоящий квантовый скачок.

Теперь двигатель внутреннего сгорания в силовой установке окружен множеством электрических элементов. И теперь гонщику приходится раньше убирать ногу с педали газа, чтобы затем получить больше мощности на следующей прямой. Мне все это трудно понять – что-то внутри меня сопротивляется таким правилам.

Не то чтобы я не смог справиться с таким болидом, это не так. Но мне было бы трудно смириться с гонками, в которых машина вознаграждает тебя за то, что ты рано убрал ногу с педали газа. Поскольку это прямо противоречит всему тому, что я люблю в классическом автоспорте.

И при всем при этом данные правила разработали люди, которые сидят за столом и в которых нет духа настоящих гонок», – рассказал Бергер.

