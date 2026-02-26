На Гран-при Австралии будет 5 зон для использования активной аэродинамики

«Формула-1 » поделилась схемой трассы «Альберт-Парк » с зонами для использования активной аэродинамики и точками детекции и активации обгонного режима.

В следующие выходные, 6-8 марта, в Мельбурне пройдет Гран-при Австралии – первый этап для новых машин и моторов.

На трассе будет пять зон для переключения активной аэродинамики в режим для прямых: на старт-финишной прямой, между вторым и третьим, пятым и шестым, восьмым и девятым, десятым и 11-м поворотами. В этих зонах пилоты смогут переводить подвижные передние и задние антикрылья в «открытое» положение вне зависимости от положения соперников на трассе.

Перед последним, 14-м поворотом, расположатся точка детекции и точка активации режима обгона. Гонщики смогут воспользоваться этим инструментом, если будут находиться в пределах секунды от впереди едущего соперника. Режим обгона позволяет пилоту использовать дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии и особый профиль электрической энергии, способствующий сохранению более высокой скорости на длительный отрезок времени.

