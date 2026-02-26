Марио Изола покинет должность гоночного директора «Пирелли»
Изола уходит из «Пирелли».
Многолетний гоночный директор «Пирелли» Марио Изола покидает свой пост и уходит из итальянской компании.
На посту гоночного директора и руководителя автоспортивного направления Изола работал с 2017 года, заменив Пола Хэмбри.
На должность гоночного директора «Пирелли» Изолу заменит Дарио Маррафусчи и приступил к выполнению своих обязанностей с 1 марта. Изола же отработает в «Пирелли2 до 1 июля, помогая преемнику освоиться на должности.
Считается, что после ухода из «Пирелли» Изола должен быть назначен на должность руководителя автоспортивного подразделения автомобильного клуба Италии.
Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем