Марио Изола покинет должность гоночного директора «Пирелли»

Изола уходит из «Пирелли».

Многолетний гоночный директор «Пирелли » Марио Изола покидает свой пост и уходит из итальянской компании.

На посту гоночного директора и руководителя автоспортивного направления Изола работал с 2017 года, заменив Пола Хэмбри.

На должность гоночного директора «Пирелли» Изолу заменит Дарио Маррафусчи и приступил к выполнению своих обязанностей с 1 марта. Изола же отработает в «Пирелли2 до 1 июля, помогая преемнику освоиться на должности.

Считается, что после ухода из «Пирелли» Изола должен быть назначен на должность руководителя автоспортивного подразделения автомобильного клуба Италии.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?