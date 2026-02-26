Йос Ферстаппен: «У Макса больше бензина в венах, чем крови»
Ферстаппен-старший объяснил резкие публичные заявления Макса.
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что думает о высказываниях своего сына Макса, лидера «Ред Булл».
«Он говорит, что думает, и знает, чего хочет. На мой взгляд, это важно.
У него больше бензина в венах, чем крови, но при этом он всегда остается собой, чем бы ни занимался. У нас превосходные отношения, мы понимаем друг друга», – подчеркнул нидерландец в интервью RTBF.
Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»
Макс Ферстаппен об опасениях пилотов насчет стартов: «Если они напуганы, то всегда можно стартовать с пит-лейн»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
сомневаюсь