Йос Ферстаппен: «У Макса больше бензина в венах, чем крови»

Ферстаппен-старший объяснил резкие публичные заявления Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что думает о высказываниях своего сына Макса, лидера «Ред Булл ».

«Он говорит, что думает, и знает, чего хочет. На мой взгляд, это важно.

У него больше бензина в венах, чем крови, но при этом он всегда остается собой, чем бы ни занимался. У нас превосходные отношения, мы понимаем друг друга», – подчеркнул нидерландец в интервью RTBF.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Макс Ферстаппен об опасениях пилотов насчет стартов: «Если они напуганы, то всегда можно стартовать с пит-лейн»