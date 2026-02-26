Лоран Мекьес: «Аджар продемонстрировал выдающуюся скорость, на уровне с лучшими пилотами «Ф-1»

Мекьес верит в прогресс Аджара.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес поделился ожиданиями от выступлений Изака Аджара в предстоящем сезоне.

Мекьес отметил, что у «Ред Булл» нет сомнений в скорости Аджара, но что французу нужно продолжать прогрессировать, чтобы войти в число лучших гонщиков.

«Прежде всего мы не скрываем того факта, что должны лучше работать со второй машиной «Ред Булл», и в том числе во второй половине сезона. Думаю, что [в прошлом сезоне] мы добились прогресса с Цунодой, но так и не вышли на тот уровень, на котором должны быть. И простого решения не существует, так что проблему нужно рассматривать в комплексе.

Я считаю, что Изак Аджар обладает невероятной скоростью. И мы верим в природную скорость гонщиков. Мы считаем, что уже прошлый сезон Изак начал на невероятном уровне. Он демонстрировал выдающуюся скорость, на уровне с лучшими пилотами.

При этом мы также верим в то, истинных чемпионов отличает не только невероятная изначальная скорость, но и умение прогрессировать. И вопрос не только во взрослении или диалоге с инженерами, эти гонщики и правда становятся быстрее. Начинают делать с болидами то, чего не делали раньше. И мы видели это в случае с Изаком и «Рейсинг Буллз» в прошлом году. И мы убеждены, что он обладает колоссальным потенциалом», – рассказал Мекьес.

