  • Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»
3

Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»

Патрезе опасается за перспективы «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о текущем положении «Астон Мартин» – у команды возникли проблемы со скоростью из-за нестабильной работы двигателя «Хонды».

По словам Патрезе, если «Хонде» понадобится около 6 месяцев на то, чтобы исправить ситуацию, «Астон Мартин» может уже списывать этот сезон.

«Эдриан Ньюи выглядит потерянным. Но сейчас главная проблема – это «Хонда». Я читал, что им потребуется 6-7 месяцев, чтобы исправить ситуацию и заставить двигатель работать как надо. И если им действительно понадобится столько времени на то, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен.

И это очень досадно. Поскольку, зная Эдриана Ньюи, я могу с уверенностью сказать, что он такой человек, который все равно никогда не остановится и будет искать решение. И сейчас Эдриан явно обеспокоен ситуацией, как и владелец команды Лоренс Стролл», – рассказал Патрезе.

«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
3 комментария
Хонда облажалась знатно, и подмочила свою репутацию максимально.. это позор для японцев, что даже форд и ауди, сделали моторы с нуля, лучше чем хонда которая чемпионила еще недавно с редбулом... Этот позор можно смыть только если исправить все максимально быстро и за свой счет.. иначе это мега эпик фэйл..
Учитывая сколько лет хонде пришлось в прошлый раз исправлять свой говнодвигатель (макларен с 2015 по 2017 страдал), полгода - это еще не так уж долго.
Ньюи что-то задал им невыполнимую планку - сделать самый компактный мотор, форму определенную для регулирования аэродинамики... В результате худший мотор... Лучше бы мотористам дал воплотить то что они могут и знают.
