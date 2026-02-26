Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»

Патрезе опасается за перспективы «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о текущем положении «Астон Мартин» – у команды возникли проблемы со скоростью из-за нестабильной работы двигателя «Хонды».

По словам Патрезе, если «Хонде» понадобится около 6 месяцев на то, чтобы исправить ситуацию, «Астон Мартин» может уже списывать этот сезон.

«Эдриан Ньюи выглядит потерянным. Но сейчас главная проблема – это «Хонда ». Я читал, что им потребуется 6-7 месяцев, чтобы исправить ситуацию и заставить двигатель работать как надо. И если им действительно понадобится столько времени на то, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен.

И это очень досадно. Поскольку, зная Эдриана Ньюи , я могу с уверенностью сказать, что он такой человек, который все равно никогда не остановится и будет искать решение. И сейчас Эдриан явно обеспокоен ситуацией, как и владелец команды Лоренс Стролл», – рассказал Патрезе.

