Макс Ферстаппен дал совет Аджару: «Гонщик должен говорить себе, что способен победить любого»

Ферстаппен дал совет новому напарнику.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, какой бы совет дал своему новому напарнику Изаку Аджару , который готовится ко второму для него сезону в «Формуле-1».

«Мне кажется, что как гонщик ты прежде всего всегда должен верить в себя, правильно? У тебя должен быть правильный настрой. Ты должен говорить себе, что способен победить любого. И я полностью поддерживаю такой подход, который распространяется на всех.

Именно такой настрой был и у меня самого в первый год выступлений в «Формуле-1». Я думал: «Просто дайте мне машину, и я выиграю чемпионат». Именно так должен думать гонщик.

При этом, потом оглядываясь назад ты понимаешь, что тебе нужно было допускать ошибки. Чтобы учиться на них. Всегда лучше ошибаться, пока ты выступаешь за рулем машины, которая не может бороться за титул. Так ошибки не столь болезненны. Вот почему я так доволен тем, какой подход использовал в свой первый год. Я тогда боролся в середине пелотона, старался заработать какие-то очки и конечно порой допускал глупые ошибки. Но это был правильный старт карьеры», – рассказал Ферстаппен.

