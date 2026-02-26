  • Спортс
  • Макс Ферстаппен дал совет Аджару: «Гонщик должен говорить себе, что способен победить любого»
3

Ферстаппен дал совет новому напарнику.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какой бы совет дал своему новому напарнику Изаку Аджару, который готовится ко второму для него сезону в «Формуле-1».

«Мне кажется, что как гонщик ты прежде всего всегда должен верить в себя, правильно? У тебя должен быть правильный настрой. Ты должен говорить себе, что способен победить любого. И я полностью поддерживаю такой подход, который распространяется на всех.

Именно такой настрой был и у меня самого в первый год выступлений в «Формуле-1». Я думал: «Просто дайте мне машину, и я выиграю чемпионат». Именно так должен думать гонщик.

При этом, потом оглядываясь назад ты понимаешь, что тебе нужно было допускать ошибки. Чтобы учиться на них. Всегда лучше ошибаться, пока ты выступаешь за рулем машины, которая не может бороться за титул. Так ошибки не столь болезненны. Вот почему я так доволен тем, какой подход использовал в свой первый год. Я тогда боролся в середине пелотона, старался заработать какие-то очки и конечно порой допускал глупые ошибки. Но это был правильный старт карьеры», – рассказал Ферстаппен.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Именно так и говорил себе Цунода.. если что он до сих пор так делает😊 это не работает Макс!
Для побед нужна не только уверенность в себе и настрой, а еще и талант и холодная голова.. иначе будет еще один Ромен Гражан, выбивающий страйки на старте гонок, из чемпионов мира))
Ответ sergeo
Именно так и говорил себе Цунода.. если что он до сих пор так делает😊 это не работает Макс! Для побед нужна не только уверенность в себе и настрой, а еще и талант и холодная голова.. иначе будет еще один Ромен Гражан, выбивающий страйки на старте гонок, из чемпионов мира))
Ну и машина тоже нужна, хотя бы не сильно устаревающая машине напарника
Ага, сила самовнушения как в анекдоте про медвежонка: я не пукну!;))))
Рекомендуем