Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает Джорджа Расселла главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в этом году. Главными же соперниками Расселла, по мнению Херберта, станут Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри.
«Ну, я считаю главным фаворитом в борьбе за титул Джорджа Расселла. Затем [на втором месте по шансам] я бы назвал Макса Ферстаппена, а затем Оскара Пиастри.
Было бы потрясающе увидеть борьбу за титул между Джорджем и Максом. Это была бы очень упорная борьба – и точно такую же борьбу стоит ждать в «Макларене» между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
Оскар уже научен прошлогодним опытом. Мотивация может быть очень сильной штукой, и вот почему [в соперничестве пилотов «Макларена»] я выберу Оскара – потому что он будет выкладываться еще сильнее, чем в прошлом году, потому что ему есть что доказывать. В топ-3 пилотов сезона, по моему мнению, войдут Расселл, Ферстаппен и Пиастри», – рассказал Херберт.
Но Макларен вряд ли будет бороться за победы в каждой гонке, как минимум в первой половине сезона, поэтому - оба точно без чемпионства и скорее всего даже без борьбы за него