Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»

Херберт назвал своих фаворитов сезона-2026.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает Джорджа Расселла главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в этом году. Главными же соперниками Расселла, по мнению Херберта, станут Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри .

«Ну, я считаю главным фаворитом в борьбе за титул Джорджа Расселла . Затем [на втором месте по шансам] я бы назвал Макса Ферстаппена, а затем Оскара Пиастри.

Было бы потрясающе увидеть борьбу за титул между Джорджем и Максом. Это была бы очень упорная борьба – и точно такую же борьбу стоит ждать в «Макларене » между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Оскар уже научен прошлогодним опытом. Мотивация может быть очень сильной штукой, и вот почему [в соперничестве пилотов «Макларена»] я выберу Оскара – потому что он будет выкладываться еще сильнее, чем в прошлом году, потому что ему есть что доказывать. В топ-3 пилотов сезона, по моему мнению, войдут Расселл, Ферстаппен и Пиастри», – рассказал Херберт.

