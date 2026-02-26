  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»
4

Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»

Херберт назвал своих фаворитов сезона-2026.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает Джорджа Расселла главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в этом году. Главными же соперниками Расселла, по мнению Херберта, станут Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри.

«Ну, я считаю главным фаворитом в борьбе за титул Джорджа Расселла. Затем [на втором месте по шансам] я бы назвал Макса Ферстаппена, а затем Оскара Пиастри.

Было бы потрясающе увидеть борьбу за титул между Джорджем и Максом. Это была бы очень упорная борьба – и точно такую же борьбу стоит ждать в «Макларене» между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Оскар уже научен прошлогодним опытом. Мотивация может быть очень сильной штукой, и вот почему [в соперничестве пилотов «Макларена»] я выберу Оскара – потому что он будет выкладываться еще сильнее, чем в прошлом году, потому что ему есть что доказывать. В топ-3 пилотов сезона, по моему мнению, войдут Расселл, Ферстаппен и Пиастри», – рассказал Херберт.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoРед Булл
logoДжонни Херберт
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
в начале сезона и нового регламента такой глупый фаворитизм, особенно от этих старых экспёрдов, ладно куда еще ни шло так о команде в целом сказать , прям блещют остатками разума😀
Да какой Пиастри!? 🤦
Ответ Dmitry Kniga
Да какой Пиастри!? 🤦
Да кто это вообще такой? Вот Строллу бы подходящую технику..
Ответ Dmitry Kniga
Да какой Пиастри!? 🤦
Не, ну что за вопрос. Понятно какой. В целом-то и быстрый, и предельно замотивированный, по-хорошему злой. А Норрис наоборот поедет на расслабоне. Другой вопрос, что БЕЗ ЭТОГО, Норрис все равно быстрее на круге. И что делать Пиастри с этим?

Но Макларен вряд ли будет бороться за победы в каждой гонке, как минимум в первой половине сезона, поэтому - оба точно без чемпионства и скорее всего даже без борьбы за него
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роб Смедли: «На тестах «Макларен» был немного позади топ-3, но не очень далеко»
сегодня, 19:36
Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»
сегодня, 18:48
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» сейчас нет какой-то специфической проблемы, которая бы ограничивала возможности болида»
сегодня, 17:39
Дэвид Крофт о проблемах «Астон Мартин»: «Ньюи не Гарри Поттер. Он не может взмахнуть волшебной палочкой и сразу создать лучшую машину»
сегодня, 16:44
Управляющий директор «Альпин» о заднем антикрыле болида: «Правильное это решение или нет – кто знает?»
сегодня, 16:03
Лоран Мекьес: «Ферстаппен играет ключевую роль в системе «Ред Булл»
сегодня, 15:27
«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»
сегодня, 14:33
В «Пирелли» отменили шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности
сегодня, 14:01
Хуан-Пабло Монтойя: «Астон Мартин» должен сказать пилотам, что сейчас команду не интересует скорость»
сегодня, 13:44
Андреа Кими Антонелли: «С точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком»
сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем