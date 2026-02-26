  • Спортс
Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)

Проверки двигателей «Мерседеса» ужесточат раньше, чем ожидалось.

Портал Motorsport-Magazin сообщает, что производители «Формулы-1» договорились о новых шагах, направленных против спорных силовых установок «Мерседеса»: с 1 июня проверки должны ужесточить, а с сезона-2027 преимущество немецкого моториста исчезнет полностью.

«Феррари», «Ауди», «Хонда» и «Ред Булл» недовольны моторами «Мерседеса», который нашел способ превышать допустимую степень сжатия и при этом проходить проверки при комнатной температуре.

Ранее считалось, что четыре производителя заручились поддержкой регулятора ФИА и ФОМ – владельца коммерческих прав «Ф-1» – для того, чтобы с 1 августа ввести дополнительные проверки при 130 °C. Позже появилась информация, что мотористы могут отказаться от данной идеи – конкуренты «Мерседеса» предпочли бы, чтобы испытания проводились только при повышенной температуре, но не при комнатной.

По сведениям немецкого издания, производители пришли к новому компромиссу: с 1 июня и до конца сезона-2026 проверки будут проходить и при комнатной температуре, и при 130 °C, а с 2027 года – только при нагревании.

Для того, чтобы предложение было принято, потребуются голоса четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ.

Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах

Мотористы могут проголосовать против проверки степени сжатия при нагревании, которую сами предложили (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
регламент
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в добрый путь, щемить тотондрия, аки вошь!
Нам нужен конкурентный сетап, а не превозмогания
С 1 июня?? А чего не с последней гонки этого сезона тогда??

Или вообще по-классике: деталь не законная, но до конца сезона можете ездить с ней.

Вот тут и вспоминаются конец 90-х/начало 00-х: никаких отсрочек, ограничение/запрет вступали в действие сразу.

Прав был Экклстоун когда говорил что демократия в Ф1 - глупость.
Ответ Ascari
С 1 июня?? А чего не с последней гонки этого сезона тогда?? Или вообще по-классике: деталь не законная, но до конца сезона можете ездить с ней. Вот тут и вспоминаются конец 90-х/начало 00-х: никаких отсрочек, ограничение/запрет вступали в действие сразу. Прав был Экклстоун когда говорил что демократия в Ф1 - глупость.
проблема в 4 командах на этих двигателях, был бы один мерин, дали бы поджопник, а так половина пелотона станет тыквой на старте
Ответ Scorpio
проблема в 4 командах на этих двигателях, был бы один мерин, дали бы поджопник, а так половина пелотона станет тыквой на старте
Если правду говорят, что этот мотор даст всем фору в секунду, то 2/3 и так будет "тыквой"
до первого июня они наберут очков, до конца сезона хватит😀
Ответ irs118return
до первого июня они наберут очков, до конца сезона хватит😀
не хватит, очевидно
Ответ Подельман Кесельмана
не хватит, очевидно
надеюсь, но из чемпионата они же не выбывают , так что запас очков может и сыграть ключевую роль в конце сезона, я именно это имел ввиду
Этак Рассел может и не успеть чемпионство застолбить пока карета в тыкву не превратилась
Сказано "до конца 2026 будут замеры проводить при комнатной и при 130 градусах" понимаем так что мерседесу при комнатной, остальным кто хотел 130, будут при 130😅
