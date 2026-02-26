Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)

Проверки двигателей «Мерседеса» ужесточат раньше, чем ожидалось.

Портал Motorsport-Magazin сообщает, что производители «Формулы-1» договорились о новых шагах, направленных против спорных силовых установок «Мерседеса»: с 1 июня проверки должны ужесточить, а с сезона-2027 преимущество немецкого моториста исчезнет полностью.

«Феррари », «Ауди », «Хонда » и «Ред Булл » недовольны моторами «Мерседеса», который нашел способ превышать допустимую степень сжатия и при этом проходить проверки при комнатной температуре.

Ранее считалось, что четыре производителя заручились поддержкой регулятора ФИА и ФОМ – владельца коммерческих прав «Ф-1» – для того, чтобы с 1 августа ввести дополнительные проверки при 130 °C. Позже появилась информация, что мотористы могут отказаться от данной идеи – конкуренты «Мерседеса» предпочли бы, чтобы испытания проводились только при повышенной температуре, но не при комнатной.

По сведениям немецкого издания, производители пришли к новому компромиссу: с 1 июня и до конца сезона-2026 проверки будут проходить и при комнатной температуре, и при 130 °C, а с 2027 года – только при нагревании.

Для того, чтобы предложение было принято, потребуются голоса четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ.

