Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)
Портал Motorsport-Magazin сообщает, что производители «Формулы-1» договорились о новых шагах, направленных против спорных силовых установок «Мерседеса»: с 1 июня проверки должны ужесточить, а с сезона-2027 преимущество немецкого моториста исчезнет полностью.
«Феррари», «Ауди», «Хонда» и «Ред Булл» недовольны моторами «Мерседеса», который нашел способ превышать допустимую степень сжатия и при этом проходить проверки при комнатной температуре.
Ранее считалось, что четыре производителя заручились поддержкой регулятора ФИА и ФОМ – владельца коммерческих прав «Ф-1» – для того, чтобы с 1 августа ввести дополнительные проверки при 130 °C. Позже появилась информация, что мотористы могут отказаться от данной идеи – конкуренты «Мерседеса» предпочли бы, чтобы испытания проводились только при повышенной температуре, но не при комнатной.
По сведениям немецкого издания, производители пришли к новому компромиссу: с 1 июня и до конца сезона-2026 проверки будут проходить и при комнатной температуре, и при 130 °C, а с 2027 года – только при нагревании.
Для того, чтобы предложение было принято, потребуются голоса четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ.
Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах
Мотористы могут проголосовать против проверки степени сжатия при нагревании, которую сами предложили (The Race)
Нам нужен конкурентный сетап, а не превозмогания
Или вообще по-классике: деталь не законная, но до конца сезона можете ездить с ней.
Вот тут и вспоминаются конец 90-х/начало 00-х: никаких отсрочек, ограничение/запрет вступали в действие сразу.
Прав был Экклстоун когда говорил что демократия в Ф1 - глупость.