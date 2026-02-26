  • Спортс
  • Антонелли и его девушка расстались перед стартом сезона из-за «очень разных ценностей»
16

Девушка Антонелли объявила о расставании с гонщиком «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и его девушка – чешская гонщица Элишка Бабичкова – прекратили отношения.

Бабичкова объявила об этом за неделю до начала первого уик-энда «Формулы-1» – Гран-при Австралии. 19-летний итальянец начнет свой второй сезон в чемпионате.

Элишка высказалась о «спекуляциях» и «ложных историях» вокруг пары, а также сообщила о причинах решения:

«Да, мы действительно расстались. Решение завершить отношения было моим, поскольку я посчитала, что наши личные жизни и желания на будущее больше не сочетаются. Кроме того, наши ценности к концу отношений были очень разными. Вот почему отношения завершились. Это не какая-то драма, ничего такого.

[Слухи] абсолютно неверно отражают, какими были наши отношения – ничего подобного не было. Хотя к концу отношений у нас возникли сложности, другие люди никогда не являлись проблемой», – написала гонщица.

Антонелли и Бабичкова встречались с октября 2023 года.

Ральф Шумахер о претендентах на титул: «Антонелли прогрессирует. Предстоящий сезон – его лучший шанс»

Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
светская хроника
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продолжайте держать нас в курсе
Ответ -=Flash=-
Продолжайте держать нас в курсе
)))) Ну вот спрашивается ты же зачем кликнул, прочитал. Хотя смешно.
Пойдет обычной дорогой чешских девушек, поменяет F1 на 0F
Ответ doctor.morge
Пойдет обычной дорогой чешских девушек, поменяет F1 на 0F
А ты, я смотрю, в курсе всех направлений
Ответ doctor.morge
Пойдет обычной дорогой чешских девушек, поменяет F1 на 0F
долго думал причем тут шестнадцатеричные числа
до ляма долларов в месяц не дотянул, эх антонелли 🤣
Блин, в 19 лет это прям драма. Надеюсь, не повлияет на него в профессиональном плане.
Ответ Митяй Муравьев
Блин, в 19 лет это прям драма. Надеюсь, не повлияет на него в профессиональном плане.
с учётом что отношения длились почти 2,5 года - считай всю "сознательную" подростковую жизнь
Не повелся на разводку, уважаю
Все, чувак в Мельбурне Расселу секунду проиграет
Рассел ей хорошо заплатил, выключив таким образом напарника из борьбы как минимум на первые несколько гонок - инфа сотка)
Помнится Леклер так же расставался, и чтобы на карьере сосредоточиться, а через полгода с Сашей стал появляться)
Кажется "несовпадение ценностей" - универсальная причина выхода из отношений без более подробного разъяснения
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Помнится Леклер так же расставался, и чтобы на карьере сосредоточиться, а через полгода с Сашей стал появляться) Кажется "несовпадение ценностей" - универсальная причина выхода из отношений без более подробного разъяснения
Это надо понимать буквально - ценники не сошлись.
Ей бы больше пошло быть Бибичковой.
Видимо не сказал ей пин-код от своей зарплатной карты... )))
