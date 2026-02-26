Антонелли и его девушка расстались перед стартом сезона из-за «очень разных ценностей»

Девушка Антонелли объявила о расставании с гонщиком «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и его девушка – чешская гонщица Элишка Бабичкова – прекратили отношения.

Бабичкова объявила об этом за неделю до начала первого уик-энда «Формулы-1» – Гран-при Австралии . 19-летний итальянец начнет свой второй сезон в чемпионате.

Элишка высказалась о «спекуляциях» и «ложных историях» вокруг пары, а также сообщила о причинах решения:

«Да, мы действительно расстались. Решение завершить отношения было моим, поскольку я посчитала, что наши личные жизни и желания на будущее больше не сочетаются. Кроме того, наши ценности к концу отношений были очень разными. Вот почему отношения завершились. Это не какая-то драма, ничего такого.

[Слухи] абсолютно неверно отражают, какими были наши отношения – ничего подобного не было. Хотя к концу отношений у нас возникли сложности, другие люди никогда не являлись проблемой», – написала гонщица.

Антонелли и Бабичкова встречались с октября 2023 года.

