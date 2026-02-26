  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»
5

Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»

Ральф Шумахер раскритиковал Стролла-старшего за провал «Астон Мартин».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер связал неудачное начало 2026 года для «Астон Мартин» с владельцем Лоренсом Строллом.

«Должен сказать, мы не всегда были главными поклонниками всего этого проекта. Также отмечу, что у Лоренса Стролла свой подход. Он фактически ни с кем не общается. Ты видишь его, однако он почти никогда не дает интервью. Но он вовсе не заслужил право вести себя так.

Разумеется, это создает огромную проблему в команде. Думаю, Лоренс испытывает невероятное давление, поскольку действует плюс-минус как автократ. Любопытно, выдержит ли он давление со стороны инвесторов, ведь, похоже, решения он принимает единолично.

«Астон Мартин» движется куда-то не туда. К тому же старт года вышел таким драматичным. Могу лишь надеяться – и, считаю, у Стролла были верные решения – что люди дадут ему и команде, в том числе Эдриану Ньюи, время.

Прежде всего необходимо избежать саморазрушения внутри коллектива. Его терпению предстоит огромное испытание. Алонсо предположительно проводит последний сезон, и он вовсе не счастлив – напротив, невероятно разочарован. А Ланс [Стролл], как мы знаем, не самый дружелюбный человек, когда дела не идут. Говорят, в команде были громкие споры.

Естественно, Эдриан тоже разочарован всей ситуацией, без сомнения. Он представлял, что все сложится куда лучше. Есть давление», – подчеркнул Ральф.

Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего (Marca)

Джолион Палмер: «Астон Мартин» очень несладко, не работает ни один аспект в болиде»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Щас бы начать вешать всех собак на одного человека да еще и владельца, в то время как облажалась опять хонда.. ни Лоренс, ни Ленс, ни Ньюи на Алонсо, а именно хонда... Но наш экспэрт Шумахер верит в то что виноват владелец, ибо должен был предвидеть что хонда опять утрется.. ))
Ответ sergeo
Щас бы начать вешать всех собак на одного человека да еще и владельца, в то время как облажалась опять хонда.. ни Лоренс, ни Ленс, ни Ньюи на Алонсо, а именно хонда... Но наш экспэрт Шумахер верит в то что виноват владелец, ибо должен был предвидеть что хонда опять утрется.. ))
А почему именно Хонда? Ее заставили делать мотор под пожелания разработчиков шасси, конечно у них были проблемы, им было бы проще сделать мотор как им удобно, а потом сказать интегрируйте его как хотите ваши проблемы.
В свое время и Маки этим грешили, говорят у Хонды был не такой уж плохой мотор, просто Маки сделали шасси с высокой прижимной силой и лобовым сопротивлением, а все проблемы вешали на Хонду, типа мы сделали зашибись шасси, просто мотор слабый. Когда Хонда перешла к младшим РБ, а Маки на Рено, и у тех и у других результаты остались примерно те же самые.
Ответ Mr.BadGuy
А почему именно Хонда? Ее заставили делать мотор под пожелания разработчиков шасси, конечно у них были проблемы, им было бы проще сделать мотор как им удобно, а потом сказать интегрируйте его как хотите ваши проблемы. В свое время и Маки этим грешили, говорят у Хонды был не такой уж плохой мотор, просто Маки сделали шасси с высокой прижимной силой и лобовым сопротивлением, а все проблемы вешали на Хонду, типа мы сделали зашибись шасси, просто мотор слабый. Когда Хонда перешла к младшим РБ, а Маки на Рено, и у тех и у других результаты остались примерно те же самые.
А это от недалекого ума, шутить про харакири, джипиту и валить все на японцев. Труба не готова? Нет корреляции? Мало охлаждения? Коробка отваливается? Хонда облажалась, ага. А когда у них мега движок, то шасси вывозит.
