Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»

Ральф Шумахер раскритиковал Стролла-старшего за провал «Астон Мартин».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер связал неудачное начало 2026 года для «Астон Мартин» с владельцем Лоренсом Строллом.

«Должен сказать, мы не всегда были главными поклонниками всего этого проекта. Также отмечу, что у Лоренса Стролла свой подход. Он фактически ни с кем не общается. Ты видишь его, однако он почти никогда не дает интервью. Но он вовсе не заслужил право вести себя так.

Разумеется, это создает огромную проблему в команде. Думаю, Лоренс испытывает невероятное давление, поскольку действует плюс-минус как автократ. Любопытно, выдержит ли он давление со стороны инвесторов, ведь, похоже, решения он принимает единолично.

«Астон Мартин» движется куда-то не туда. К тому же старт года вышел таким драматичным. Могу лишь надеяться – и, считаю, у Стролла были верные решения – что люди дадут ему и команде, в том числе Эдриану Ньюи , время.

Прежде всего необходимо избежать саморазрушения внутри коллектива. Его терпению предстоит огромное испытание. Алонсо предположительно проводит последний сезон, и он вовсе не счастлив – напротив, невероятно разочарован. А Ланс [Стролл], как мы знаем, не самый дружелюбный человек, когда дела не идут. Говорят, в команде были громкие споры.

Естественно, Эдриан тоже разочарован всей ситуацией, без сомнения. Он представлял, что все сложится куда лучше. Есть давление», – подчеркнул Ральф.

