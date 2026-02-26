Графики скорости болидов «Ф-1» 2025 и 2026 годов в Бахрейне очень похожи (BBC)

Новые машины «Ф-1» близки по характеристикам к прошлогодним в Бахрейне.

Автоспортивная редакция BBC получила телеметрию с быстрых кругов на тестах в Бахрейне и сравнила ее с прошлогодними показателями.

«Различия есть. Медленные повороты теперь проезжают слегка быстрее, а быстрые – немного медленнее. Ускорение в начальной фазе гораздо быстрее, но оно столь же быстро сходит на нет.

Времена на круге стали на пару секунд медленнее – так всегда и задумывается, когда в «Ф-1» меняют правила. Но в целом графики скорости очень похожи.

А на трассе? Что ж, машины по-прежнему выглядят как болиды «Ф-1», вот в чем суть. Чтобы заметить различия, нужен наметанный глаз», – говорится в статье.

Отмечается также, что ситуация может поменяться на трассах, где пилотам будет труднее перезаряжать батарею. В число таких автодромов включают «Альберт-Парк», где состоится первый этап сезона, Гран-при Австралии , а также треки в Джидде, Шпильберге, Сильверстоуне, Монце, Баку и Лас-Вегасе .

