Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»

Монтойя считает безответственной критику «Ф-1» со стороны Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал резкие заявления гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена о болидах 2026 года.

«Да, он может говорить, что хочет, но статус чемпиона мира накладывает ответственность, ведь Макс – одна из ключевых фигур в «Ф-1».

Нормально, что у него есть мнение, но в то же время он представляет продукт. Как ему сказал Ландо [Норрис], не нравится – не гоняйся. Если он не хочет, кто-то другой его заменит.

Если Макс публично говорит «это катастрофа», люди будут думать, что это катастрофа. Гонки изменятся, но не считаю, что это плохо», – отметил эксперт на канале AS Columbia.

