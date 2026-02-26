  • Спортс
Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»

Монтойя считает безответственной критику «Ф-1» со стороны Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал резкие заявления гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена о болидах 2026 года.

«Да, он может говорить, что хочет, но статус чемпиона мира накладывает ответственность, ведь Макс – одна из ключевых фигур в «Ф-1».

Нормально, что у него есть мнение, но в то же время он представляет продукт. Как ему сказал Ландо [Норрис], не нравится – не гоняйся. Если он не хочет, кто-то другой его заменит.

Если Макс публично говорит «это катастрофа», люди будут думать, что это катастрофа. Гонки изменятся, но не считаю, что это плохо», – отметил эксперт на канале AS Columbia.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не здоровая позиция, типа заткнись если чего не нравится, или вали отсюда. Можно только хвалить.
Ответ Luca di Montezemolo
Не здоровая позиция, типа заткнись если чего не нравится, или вали отсюда. Можно только хвалить.
Все верно👍
Монтойя всегда был симпатичен, Ферстапена наоборот недолюбливаю, но в данной ситуации на стороне тапка
Дожили - Луку всем сайтом плюсуем!
Ответ Scorpio
Дожили - Луку всем сайтом плюсуем!
Я тоже в шоке. Но по сравнению с Панинарой, Лука — это сверхразум, сегодня, по крайней мере.
Ответ Scorpio
Дожили - Луку всем сайтом плюсуем!
Возможно, монсеньор Лука писал комментарий в условиях окружающей среды, которая выше комнатной температуры, поэтому степень объективности повысилась.)))
Как же у меня олдскулы свело…это время было вершиной ф1
Какое неожиданное «не раскачивайте лодку». :D
вот так бы со всеми управленцами,руководителями и президентами,которые вечно ноют,
не ной ,а уйди 🤡
С просмотром также работает. Реально дичь будет, если обгонять станет возможно только на прямых. Никто такое смотреть не захочет.
Ответ Ононаоно
С просмотром также работает. Реально дичь будет, если обгонять станет возможно только на прямых. Никто такое смотреть не захочет.
ну и не переживайте. Если такое случится, Либерти мометально заставит Сулайема правила перетряхнуть.
