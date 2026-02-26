Команда Ферстаппена будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг» в гонках GT

Коллектив Ферстаппена в GT стал де-факто заводской командой «Мерседеса».

«Мерседес» сообщил, что в серии GT World Challenge Europe 2026 года будет представлен тремя участниками категории Pro – фактически заводскими командами.

В их число вошел и коллектив пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена . В новом сезоне команда будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг».

В конце декабря стало известно о сделке между «Ферстаппен Рейсинг» и «Мерседесом» – команда будет использовать немецкие автомобили в ближайшие несколько лет.

