Команда Ферстаппена будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг» в гонках GT
Коллектив Ферстаппена в GT стал де-факто заводской командой «Мерседеса».
«Мерседес» сообщил, что в серии GT World Challenge Europe 2026 года будет представлен тремя участниками категории Pro – фактически заводскими командами.
В их число вошел и коллектив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В новом сезоне команда будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг».
В конце декабря стало известно о сделке между «Ферстаппен Рейсинг» и «Мерседесом» – команда будет использовать немецкие автомобили в ближайшие несколько лет.
Команда Ферстаппена в GT заключила многолетнюю сделку с «Мерседесом»
«Мерседес» просит NLS перенести старт сезона, чтобы Ферстаппен смог принять участие в «24 часах Нюрбургринга»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт GT World Challenge Europe
