MotoGP введет минимальную зарплату для гонщиков в 500 000 евро в год (Autosport)

В MotoGP появится минимальная зарплата.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP находится на завершающей стадии внедрения нового финансового правила, сообщает Autosport: будет введена минимальная зарплата для гонщиков в 500 000 евро в год.

Сумма не будет включать в себя бонусы за результаты. Правило начнет действовать с сезона-2027.

Утверждается, что сейчас некоторые пилоты премьер-класса получают менее 120 000 евро в год, в то время как звезды могут зарабатывать более десяти миллионов.

«Зачем MotoGP убирать лучшую трассу из календаря? Решайте сами». Двукратный чемпион Стоунер об уходе серии с острова Филиппа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
А что, есть такие, которым даже меньше предлагают?
