Рикардо Патрезе о будущем чемпионе 2026 года: «Назову Леклера. Он по-спортивному зол, что пока так и не выиграл титул»

Патрезе прогнозирует титул Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе рассказал о том, что готов поставить на победу Шарля Леклера в чемпионате 2026 года, если болид «Феррари » окажется для этого достаточно быстрым.

«Я назову Шарля Леклера. Он по-спортивному зол от того, что пока так и не стал чемпионом «Формулы-1», хотя многие ожидали, что это случится еще раньше. И он сам действительно хочет стать чемпионом, у него правильный настрой, и если болид «Феррари» окажется достаточно конкурентоспособным, Леклер сможет побороться и с кем-то вроде Макса Ферстаппена .

На тестах «Феррари» показала себя хорошо. Для болельщиков это хорошие новости. Хотя в прошлом «Феррари» часто в начале года и на предсезонных тестах показывала, что у команды все хорошо, а потом по ходу самого сезона ничего позитивного с «Феррари» так и не происходило. Так что посмотрим, как все будет на самом деле», – рассказал Патрезе.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?