  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Рикардо Патрезе о будущем чемпионе 2026 года: «Назову Леклера. Он по-спортивному зол, что пока так и не выиграл титул»
16

Рикардо Патрезе о будущем чемпионе 2026 года: «Назову Леклера. Он по-спортивному зол, что пока так и не выиграл титул»

Патрезе прогнозирует титул Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе рассказал о том, что готов поставить на победу Шарля Леклера в чемпионате 2026 года, если болид «Феррари» окажется для этого достаточно быстрым.

«Я назову Шарля Леклера. Он по-спортивному зол от того, что пока так и не стал чемпионом «Формулы-1», хотя многие ожидали, что это случится еще раньше. И он сам действительно хочет стать чемпионом, у него правильный настрой, и если болид «Феррари» окажется достаточно конкурентоспособным, Леклер сможет побороться и с кем-то вроде Макса Ферстаппена.

На тестах «Феррари» показала себя хорошо. Для болельщиков это хорошие новости. Хотя в прошлом «Феррари» часто в начале года и на предсезонных тестах показывала, что у команды все хорошо, а потом по ходу самого сезона ничего позитивного с «Феррари» так и не происходило. Так что посмотрим, как все будет на самом деле», – рассказал Патрезе.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoРикардо Патрезе
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если машина позволит, то Шарль точно будет в борьбе. Главное чтобы в решающий момент, нервы выдержали. Слишком долго он ждет кубок.
Ответ Виталий Выговский
Если машина позволит, то Шарль точно будет в борьбе. Главное чтобы в решающий момент, нервы выдержали. Слишком долго он ждет кубок.
Если у Фур машина, способная выиграть Чемпионат, Леклеру быстро придется поднять вопрос о первом номере в команде.
Люис точно не тот напарник, который облегчит путь к титулу второй стороне боксов.
Даже скорее наоборот, потянет одеяло на себя.
Ответ PinokNogoev
Если у Фур машина, способная выиграть Чемпионат, Леклеру быстро придется поднять вопрос о первом номере в команде. Люис точно не тот напарник, который облегчит путь к титулу второй стороне боксов. Даже скорее наоборот, потянет одеяло на себя.
Он его объехал в одну калитку в прошлом году, какие тут вопросы могут быть
Там злых много. И без титулов, и с титулами.
Слишком оптимистично, люди вообще помнят как фуры начали 22 год, и что было дальше ? В случае с фурами я бы был заранее пессимистичен из за их истории неудач. Во первых есть фактор СУ мерса, во вторых развитие болида, ну а в третьих фуры есть фуры.
я все еще уверен, что коварный тотондрий выкатит на старте такие ракеты, что все эти ведрари и быки будут рады редким подиумам
Ответ Scorpio
я все еще уверен, что коварный тотондрий выкатит на старте такие ракеты, что все эти ведрари и быки будут рады редким подиумам
Такое же ощущение. Хочется ошибаться, а не страхи нагнетать, но чувство, что Тотондий всех ловко обманул. Так и слышу вновь, как «команда собралась», а Тото сам «шокирован скоростью их болидов». Дай бог ошибаться, у Феррари вроде как явное преимущество по стартам, может, это будет иметь значение, скоро увидим.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роб Смедли: «На тестах «Макларен» был немного позади топ-3, но не очень далеко»
сегодня, 19:36
Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»
сегодня, 18:48
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» сейчас нет какой-то специфической проблемы, которая бы ограничивала возможности болида»
сегодня, 17:39
Дэвид Крофт о проблемах «Астон Мартин»: «Ньюи не Гарри Поттер. Он не может взмахнуть волшебной палочкой и сразу создать лучшую машину»
сегодня, 16:44
Управляющий директор «Альпин» о заднем антикрыле болида: «Правильное это решение или нет – кто знает?»
сегодня, 16:03
Лоран Мекьес: «Ферстаппен играет ключевую роль в системе «Ред Булл»
сегодня, 15:27
«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»
сегодня, 14:33
В «Пирелли» отменили шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности
сегодня, 14:01
Хуан-Пабло Монтойя: «Астон Мартин» должен сказать пилотам, что сейчас команду не интересует скорость»
сегодня, 13:44
Андреа Кими Антонелли: «С точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком»
сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем