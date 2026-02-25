«Према» на заявилась на первый этап сезона в «Индикаре»

«Према» пропустит 1-й этап сезона в «Индикаре».

Команда «Према » отсутствует в заявочном листе участников первого этапа сезона-2026 в «Индикаре», который пройдет в Сент-Питерсберге.

Ранее из команды «Према», которая известна по выступлениям в «младших» формульных сериях, ушла семья Росен. Команда «Према» была основана Анджело Росеном в 1983 году.

Многие годы ключевые должности в руководстве команды занимали Грация Тронкон (жена Анджело), Рене Росен и Ангелина Эрцу – однако все они покинули «Прему» в середине января. Также сообщалось о существенных финансовых проблемах у организации.

Выступающие за «Прему» в «Индикаре » Роберт Шварцман и Каллум Айлотт полностью пропустили предсезонные тесты, а теперь не выйдут на старт и первого этапа сезона. При этом, как считается, оба гонщика на данный момент по-прежнему связаны с «Премой» контрактными обязательствами.

