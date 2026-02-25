Карун Чандок: «Расселл начинает сезон фаворитом. Но как нейтральному болельщику мне было бы приятно увидеть победу Хэмилтона»
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал, что перед стартом нового сезона считает главными фаворитами в борьбе за титул Джорджа Расселла и команду «Мерседес».
При этом Чандок отметил, что как нейтральному зрителю ему было бы приятно увидеть победу и восьмой титул Льюиса Хэмилтона.
«Если шасси, двигатель и электронные узлы все производятся фактически под одной крышей, это дает вашей команде преимущество.
На мой взгляд, Джордж Расселл начинает сезон в качестве фаворита в борьбе за чемпионский титул. Он уже в прошлом году был вторым лучшим гонщиком пелотона, уступая только Ферстаппену. Я правда считаю, что прошлый сезон Расселл провел на потрясающем уровне.
Что касается Хэмилтона, то как нейтральному болельщику мне было бы приятно увидеть победу в чемпионате Льюиса и «Феррари». Влияние этого события на «Формулу-1» в целом и всех болельщиков было бы колоссальным», – рассказал Чандок.
