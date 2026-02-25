  • Спортс
  • Карун Чандок: «Расселл начинает сезон фаворитом. Но как нейтральному болельщику мне было бы приятно увидеть победу Хэмилтона»
11

Карун Чандок: «Расселл начинает сезон фаворитом. Но как нейтральному болельщику мне было бы приятно увидеть победу Хэмилтона»

Чандок назвал Расселла главным фаворитом сезона-2026.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал, что перед стартом нового сезона считает главными фаворитами в борьбе за титул Джорджа Расселла и команду «Мерседес».

При этом Чандок отметил, что как нейтральному зрителю ему было бы приятно увидеть победу и восьмой титул Льюиса Хэмилтона.

«Если шасси, двигатель и электронные узлы все производятся фактически под одной крышей, это дает вашей команде преимущество.

На мой взгляд, Джордж Расселл начинает сезон в качестве фаворита в борьбе за чемпионский титул. Он уже в прошлом году был вторым лучшим гонщиком пелотона, уступая только Ферстаппену. Я правда считаю, что прошлый сезон Расселл провел на потрясающем уровне.

Что касается Хэмилтона, то как нейтральному болельщику мне было бы приятно увидеть победу в чемпионате Льюиса и «Феррари». Влияние этого события на «Формулу-1» в целом и всех болельщиков было бы колоссальным», – рассказал Чандок.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: News18
11 комментариев
Все так забывают, если даже а скудерии будет самовоз, то в напарниках там не Ботасы с Пересом , кто то реально что ли видит шансы Хемилтона против Леклера
Ответ Nagatomo
Все так забывают, если даже а скудерии будет самовоз, то в напарниках там не Ботасы с Пересом , кто то реально что ли видит шансы Хемилтона против Леклера
Ну, наверное, бывший гонщик Ф1 что-то знает и понимает, про соотношение сил в паре Люис-Шарль, если первый на подходящей его стилю технике...
Это так... Некие подозрения. 😉
Ответ PinokNogoev
Ну, наверное, бывший гонщик Ф1 что-то знает и понимает, про соотношение сил в паре Люис-Шарль, если первый на подходящей его стилю технике... Это так... Некие подозрения. 😉
Мистер Чандок действительно эксперт - в поставках копиума зрителям Скай Спортс. Перед прошлым сезоном он рассказывал как Хэмилтон принесёт в Феррари новую энергию и предвкушал ажиотаж вокруг его первых побед за Феррари, а то и титула. Теперь он стал осторожнее и говорит лишь что ему бы это было приятно как "нейтральному болельщику".
Развелось этих "экспертов"..
