Журналист Кинкеро: «Астон Мартин» будет участвовать в Гран-при Австралии исключительно чтобы выполнить обязательства»
Итальянский журналист Роберто Кинкеро, работающий в Sky Sports Italia и Motorsport.com, заявил о том, что в «Астон Мартин» предпочли бы вовсе пропустить старт сезона на Гран-при Австралии и вместо этого продолжили работу над устранением проблем с болидом.
При этом в «Астон Мартин» обязаны участвовать во всех Гран-при, поскольку добровольный пропуск гонки был бы нарушением условий Договора согласия, подписанного с «Ф-1».
В то же время существует предположение того, что нехватка скорости болида «Астон Мартин» относительно конкурентов сейчас настолько велика, что в Мельбурне пилоты команды рискуют не войти в 107% от времени поула – и в данном случае формально могут не получить допуск до участия в гонке.
«Могу сказать, что команда «Астон Мартин» отправляется в Мельбурн для участия в Гран-при Австралии исключительно для того, чтобы выполнить контрактные обязательства с «Ф-1» по Договору согласия», – рассказал Кинкеро.
Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?
Ожидания: борьба за победы или как-минимум подиумы
Реальность: борьба за попадание в 107%
Кто выиграет Кубок конструкторов в 2026-м?
Aston Martin
1223
Mercedes
1128
Red Bull
910
Ferrari
777
McLaren
574
