  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Кинкеро: «Астон Мартин» будет участвовать в Гран-при Австралии исключительно чтобы выполнить обязательства»
15

Журналист Кинкеро: «Астон Мартин» будет участвовать в Гран-при Австралии исключительно чтобы выполнить обязательства»

В «Астон Мартин» не готовы к старту сезона – заявил Кинкеро.

Итальянский журналист Роберто Кинкеро, работающий в Sky Sports Italia и Motorsport.com, заявил о том, что в «Астон Мартин» предпочли бы вовсе пропустить старт сезона на Гран-при Австралии и вместо этого продолжили работу над устранением проблем с болидом.

При этом в «Астон Мартин» обязаны участвовать во всех Гран-при, поскольку добровольный пропуск гонки был бы нарушением условий Договора согласия, подписанного с «Ф-1».

В то же время существует предположение того, что нехватка скорости болида «Астон Мартин» относительно конкурентов сейчас настолько велика, что в Мельбурне пилоты команды рискуют не войти в 107% от времени поула – и в данном случае формально могут не получить допуск до участия в гонке.

«Могу сказать, что команда «Астон Мартин» отправляется в Мельбурн для участия в Гран-при Австралии исключительно для того, чтобы выполнить контрактные обязательства с «Ф-1» по Договору согласия», – рассказал Кинкеро.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoХонда
Гран-при Австралии
logoАстон Мартин
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После всех этих новостей про провал АМ, куда то пропала " Великая Алонса"
Ответ Alex1307
После всех этих новостей про провал АМ, куда то пропала " Великая Алонса"
Тут и без нее полно скорбящих плакальщиц.
Ответ Alex1307
После всех этих новостей про провал АМ, куда то пропала " Великая Алонса"
Наверное, он/она, как и его/её кумир, возомнила себя самураем и на фоне таких новостей сделала себе харакири.
Ньюи переходит в АМ.
Ожидания: борьба за победы или как-минимум подиумы
Реальность: борьба за попадание в 107%
Ответ Любитель шпилей
Ньюи переходит в АМ. Ожидания: борьба за победы или как-минимум подиумы Реальность: борьба за попадание в 107%
Это до того момента, когда все начнут ныть как им надоело доминирование Астона.
Ответ Любитель шпилей
Ньюи переходит в АМ. Ожидания: борьба за победы или как-минимум подиумы Реальность: борьба за попадание в 107%
На тестах было в районе 4% (104%) - так что небольшой запас имеется
Такие тесты вместо гонки, в любом случае, лучше, чем сидеть на базе. Можно хоть как-то поработать над надежностью и новыми решениями. Жаль только, что в гонке им уготована роль безнадежных статистов и передвижных зеленых шикан. Тем более сильным должно быть их желание исправить эту ситуацию.
Да ладно. Очевидно же, что они как и наша с моей будущей женой Великим Алонсо любимка Настя Потапова, которая скрывает свою гениальность, скрывают гениальность движка Хонды и остальных частей болида, которые смущают сейчас всех
Так это бесплатные тесты на трассе, зачем им отказываться от такой возможности? Буду. В 5-10 кругах позади с максимальным количеством пит стопов.
Ответ Виталий Выговский
Так это бесплатные тесты на трассе, зачем им отказываться от такой возможности? Буду. В 5-10 кругах позади с максимальным количеством пит стопов.
Ехать далековато, людей везти, бокс собирать.
Мда.. Если всё настолько плохо..
Уфф.
Кто выиграет Кубок конструкторов в 2026-м?
Aston Martin
1223
Mercedes
1128
Red Bull
910
Ferrari
777
McLaren
574

Шифруются они. Расходимся.)
Сколько там в Австралии кругов 58 вроде как , чемпион гонки наверно 2 раза успеет проехать ГП Австралии нежели АМ закончит ее , а если без шуток стартанут с пит лейна и сойдут на каком-то 10-15 круге
Звучит как бред. Если бы предпочли пропустить ГП Австралии, то отправили бы туда болиды такие же как был на тестах и не беспокоились бы, а активно готовили бы ко второму ГП
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роб Смедли: «На тестах «Макларен» был немного позади топ-3, но не очень далеко»
сегодня, 19:36
Журналист Слэйтер: «Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и заполучить руководящую должность»
сегодня, 18:48
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» сейчас нет какой-то специфической проблемы, которая бы ограничивала возможности болида»
сегодня, 17:39
Дэвид Крофт о проблемах «Астон Мартин»: «Ньюи не Гарри Поттер. Он не может взмахнуть волшебной палочкой и сразу создать лучшую машину»
сегодня, 16:44
Управляющий директор «Альпин» о заднем антикрыле болида: «Правильное это решение или нет – кто знает?»
сегодня, 16:03
Лоран Мекьес: «Ферстаппен играет ключевую роль в системе «Ред Булл»
сегодня, 15:27
«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»
сегодня, 14:33
В «Пирелли» отменили шинные тесты в Бахрейне из соображений безопасности
сегодня, 14:01
Хуан-Пабло Монтойя: «Астон Мартин» должен сказать пилотам, что сейчас команду не интересует скорость»
сегодня, 13:44
Андреа Кими Антонелли: «С точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком»
сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем