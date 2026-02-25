Журналист Кинкеро: «Астон Мартин» будет участвовать в Гран-при Австралии исключительно чтобы выполнить обязательства»

В «Астон Мартин» не готовы к старту сезона – заявил Кинкеро.

Итальянский журналист Роберто Кинкеро, работающий в Sky Sports Italia и Motorsport.com, заявил о том, что в «Астон Мартин » предпочли бы вовсе пропустить старт сезона на Гран-при Австралии и вместо этого продолжили работу над устранением проблем с болидом.

При этом в «Астон Мартин» обязаны участвовать во всех Гран-при, поскольку добровольный пропуск гонки был бы нарушением условий Договора согласия, подписанного с «Ф-1».

В то же время существует предположение того, что нехватка скорости болида «Астон Мартин» относительно конкурентов сейчас настолько велика, что в Мельбурне пилоты команды рискуют не войти в 107% от времени поула – и в данном случае формально могут не получить допуск до участия в гонке.

«Могу сказать, что команда «Астон Мартин» отправляется в Мельбурн для участия в Гран-при Австралии исключительно для того, чтобы выполнить контрактные обязательства с «Ф-1» по Договору согласия», – рассказал Кинкеро.

