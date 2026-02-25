Изак Аджар: «Переход в «Ред Булл» для меня не ощущается как переход в новую команду»

Аджар доволен процессом адаптации в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, что пока ему нравится работать в одной команде с Максом Ферстаппеном , и что повышение из «Рейсинг Буллз » до основной конюшни «Ред Булл » не ощущается для него переходом в новую команду.

«Работать с Максом пока хорошо и приятно. Макс ведет себя очень открыто, и выступать в команде рядом с таким гонщиком – это здорово.

При этом переход в «Ред Булл» для меня не ощущается как переход в новую команду. Ведь ранее я уже выступал за «Ред Булл» в пятничных практиках и в 2023, и в 2024 году, а к молодежной программе «Ред Булл» присоединился в 2021 году.

Так что в конечном счете сейчас я работаю с инженерами, которых знаю уже какое-то время. Ранее я уже работал с ними на симуляторе, обеспечивая команде поддержку. Так что все это облегчило мой переход из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл». Как и наличие в «Ред Булл» [руководителя команды] Лорана Мекьеса. Ведь именно при нем я дебютировал в «Формуле-1», и все прошло гладко. Тут мне повезло», – рассказал Аджар.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?