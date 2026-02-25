Джолион Палмер: «Астон Мартин» очень несладко, не работает ни один аспект в болиде»
Эксперт F1 TV и бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер поделился пессимистичной оценкой «Астон Мартин» после предсезонных тестов.
«Команде очень несладко. Вот в чем проблема, как я думаю: не работает ни один аспект в болиде.
Прежде всего, «Хонда» сильно отстает в плане развития силовой установки. Нет необходимой мощности, работа с энергией осложнена. Надежность также вызывает большие опасения. Все, что касается силовой установки, не работает.
«Астон Мартин» так сильно отстает по работе с настройками, потому что тушит пожары в других частях машины. Неудивительно, что прижимной силы нет.
Неудивительно, что болидом очень трудно управлять. Коробку передач теперь делает сам коллектив, и с ней тоже сложности. Куда ни посмотри, везде проблемы», – заключил Палмер.
Палмер держит марку самого объективного и разбирающегося эксперта.
Пока вообще ничего адекватнее не вижу из зарубежных журналистов