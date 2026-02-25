  • Спортс
  • Джолион Палмер: «Астон Мартин» очень несладко, не работает ни один аспект в болиде»
3

Джолион Палмер: «Астон Мартин» очень несладко, не работает ни один аспект в болиде»

Палмер высказался о глубине проблем «Астон Мартин».

Эксперт F1 TV и бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер поделился пессимистичной оценкой «Астон Мартин» после предсезонных тестов.

«Команде очень несладко. Вот в чем проблема, как я думаю: не работает ни один аспект в болиде.

Прежде всего, «Хонда» сильно отстает в плане развития силовой установки. Нет необходимой мощности, работа с энергией осложнена. Надежность также вызывает большие опасения. Все, что касается силовой установки, не работает.

«Астон Мартин» так сильно отстает по работе с настройками, потому что тушит пожары в других частях машины. Неудивительно, что прижимной силы нет.

Неудивительно, что болидом очень трудно управлять. Коробку передач теперь делает сам коллектив, и с ней тоже сложности. Куда ни посмотри, везде проблемы», – заключил Палмер.

Ральф Шумахер: «Форма «Астон Мартин» – настоящая катастрофа. Хотя выбор в пользу «Хонды» казался вполне надежным»

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Yahoo Sports
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
хоть кто-то написал, что проблема комплексная. СМИ и комментаторы по традиции винят только Хонду.
Палмер держит марку самого объективного и разбирающегося эксперта.
Палмер вот как ушёл из ф1, грубо говоря пост принял и держите держит💪 в жур.мире
Пока вообще ничего адекватнее не вижу из зарубежных журналистов
с приходом Ньюи, Астон-Мартин сглазили все, пресса, соперники, судьи, фанаты. Все. 2026 год можно списывать, такая куча проблем не решается за полгода. Хорошо, если ближе к концу сезона сбалансируют всю конструкцию и отладят системы болида.
