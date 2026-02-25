Актер Идрис, сыгравший в «Формуле-1», стал глобальным амбассадором серии
«Формула-1» сообщила, что голливудский актер Демсон Идрис присоединился к чемпионату в качестве глобального амбассадора.
Идрис выступит «связующим звеном между миром «Формулы-1» и более широкой культурной и развлекательной сферой», сообщили в серии. В рамках сотрудничества актер посетит несколько Гран-при и будет работать с партнерами «Ф-1».
Ранее Демсон снялся в фильме «Формула-1», где сыграл молодого пилота Джошуа Пирса – напарника Санни Хейса, героя Брэда Питта.
На днях «Ф-1» выложила тизер сезона-2026 с Идрисом и всеми гонщиками.
Тизер сезона-2026 со всеми пилотами и актером фильма «Формула-1»: «Нет фаворитов, нет гарантий, нет пределов»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
