Журналист Кларксон: «В «Феррари» здоровая атмосфера – в культуре страха к инновациям не придешь»

Кларксон похвалил Вассер за создание здоровой обстановки в «Феррари».

Журналист Том Кларксон обсудил нестандартные решения инженеров «Феррари» в 2026 году.

«Мне нравится, что в «Феррари» есть инновации. Будь то вращающееся заднее антикрыло или аэродинамическая пластина возле выхлопа.

Это первая машина Лоика Серра в качестве технического директора, и когда в команде, где всегда столь высокое давление, придумывают такие инновационные решения, это говорит об очень здоровой, позитивной атмосфере. В культуре страха, когда боишься сделать что-то не то, к такому не придешь.

Так что, на мой взгляд, Фред Вассер , руководитель команды, блестяще справился со своей задачей – вдохновил людей делать то, что они сделали, и не бояться придумать что-то новое», – отметил ведущий подкаста F1 Nation.

Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?